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Eğitim Açık lise sınavıları ne zaman? AÖL sınav tarihi
Eğitim

Açık lise sınavıları ne zaman? AÖL sınav tarihi

Açık öğretim lise sınav tarihi son dakika. Okulu açık liseden devam etmek durumunda olanlar MEB AÖL sınav tarihlerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2020 eğitim öğretim yılı AÖL 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:28:00 -
Açık lise sınavıları ne zaman? AÖL sınav tarihi

Liseyi açıktan okumak için Milli Eğitim Bakanlığı açık lise kaydını Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla yapanlar şimdi de AÖL sınav tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı AÖL sınav takvimini açıkladı. AÖL birinci dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. AÖL sınav giriş yerleri de 2 Aralık’ta açıklanacak. 

AÖL sınav soruları kaç puan?

AÖL yani açık öğretim lise sınavlarına ilişkin puanlar araştırılıyor. AÖL sınavı için her dersten 20 soru sorulmakta olup her sorunun karşılığı 5 puandır. Yanlış doğruyu götürmemektedir. 

Açık öğretim lise (AÖL) sınavı ne zaman?

Açık öğretim lise (AÖL) I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

Açık öğretim lise (AÖL) I. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

Açık öğretim lise (AÖL) I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

AÖL diploması nasıl, nereden alınır?

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