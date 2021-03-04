Açık lise sınav tarihleri AÖL 2 sınavı ne zaman?
Açık lise sınav tarihleri AÖL öğrencileri tarafından araştırılıyor. Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavlar için online sınavları 1 Mart'ta sona ermesinin ardından AÖL 2.dönem sınavları merak ediliyor. Açık lise sınav tarihleri, AÖL 2 sınavı ne zaman? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi'nin (AÖL) 2. Dönem sınav tarihleri merak kazandı. AÖL 2.dönem yaklaşırken AÖL 2. dönem sınavlarının ne zaman olduğu merak ediliyor.
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman açıklanır?
MEB Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz netleşmedi. Geçmiş yıllar baz alındığında, sonuçların birkaç hafta içinde erişime açılması bekleniyor.
Öğrenciler sınav sonuçlarını, AÖL Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
AÖL 2 sınavı ne zaman?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem AÖL sınavlarının, 27 Mart 2021 Cumartesi- 28 Mart 2021 Pazar günleri yapılması bekleniyor.
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.