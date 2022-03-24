Açık öğretim lisesi öğrencileri, 2.dönem sınavlarını çevrimiçi yani online olarak tamamladı. AÖL öğrencileri ise sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Açık Lise sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖL 2. dönem online sonuç sorgulama ekranı

Eğitim hayatlarını açık öğretimde sürdürenler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları çevrimiçi olarak 1-10 Mart tarihleri arasında yapıldı. Açık lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir tarih henüz paylaşılmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında ise haberlerimizde yer vereceğiz. 1.dönem sınavlarından on gün sonra AÖL sonuçları açıklanmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda sonuçların birkaç gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Açık öğretim lisesi sınav sonuçlarının nasıl nereden öğrenildiği merak ediliyor. Öğrenciler sonuçlarını, "aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" sayfası öğrenebilecek. Öğrenciler sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişim sağlayabilecek. Arzu eden öğrenciler ise E Devlet girişini tercih edip TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme bağlanabilecek. Ayrıca sonuçlar açıklandığında erişim sağlanacak sayfaya haberlerimizden de ulaşabilirsiniz.

AÖL 3.dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrencileri sonuçların yanı sıra 3.dönem sınavlarının ne zaman yapılacağını da merak ediyor. Konu hakkında ise bir açıklama henüz yapılmadı.