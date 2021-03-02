Açık Lise AÖL sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor! AÖL online sınavı için AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden öğrenci girişi yapılarak sınava katılınıyor. Sonuçlar ise yine AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzeirnden duyurulacak. Peki, 2021 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Açık lise sınav AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yılın AÖL sonuçları, sınavlarını tamamlayan öğrenciler tarafından yakından takip edilirken konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

* Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

* . Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir.

* Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

* Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

* Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

* Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

* Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebileceklerdir.

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