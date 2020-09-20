Açık lise kayıtları ders seçimi | AÖL sınavları ne zaman?

Açık liseye ilk defa kayıt yaptıranları nasıl bir süreç bekliyor? AÖL birinci dönem yeni kayıtlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanlığı açık lisede okumak isteyen adaylar, AÖL kayıt yaptırma tarihlerini merak ediyor. Açıköğretim lisesi birinci dönem kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki AÖL 1. Dönem yeni kayıtlar ne zaman yapılacak? AÖL yeni kayıt yaptırma ne zaman sona erecek? AÖL kayıtların nasıl ve nereden yapılacak?

Açık lise kayıtları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim faaliyeti yapılan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 1. Dönem yeni kayıt işlemlerinin başlandığı açıklandı. Buna göre, AÖL I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başladı. MEB AÖL birinci dönem yeni kayıt yaptırma son tarihi ise 09 Ekim 2020.

Açıköğretim lisesinde ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖL’ye ilk defa kayıt yaptıracak öğrenciye iki farklı kısma ayırmak gerekir. Birincisi örgün okul okumadan direk açık liseye kayıt yaptıran öğrencinci diğeri ise örgünden açık öğretim lisesine geçen öğrenci.

Açıköğretim lise ders seçimi nasıl yapılır?

İlk defa AÖL’ye kayıt yaptıran öğrenciler birinci dönem derslerini almak zorundadır. Bu kısımda olan öğrenciler için ders seçimini yapmaya gerek yoktur. Zira sistem otomatik olarak ders seçimini yapmaktadır.

Örgünden açık liseye geçen öğrenciler ders seçimini naslı yapar?

Daha sonrası dönemlerde bu öğrenciler de ders seçimlerini kendileri yapacaktır. Örgünden açık liseye geçen öğrencilerde durum farklıdır. Örgün eğitimden geçtikleri dersler açık sisteminden geçmiş kabul edilir ve geçtikleri derslerin saatlerini kredi olarak alırlar.

Açık lisede hangi dersler var?

Liseyi açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi, açık öğretim imam hatip lisesinde okumak isteyen adaylar MEB açık öğretim lisesine kayıt yaptırmaları durumunda hangi derslerin okuyacaklarını merak etmekte. İşte MEB açık öğretim lisesi dersleri:

Açık öğretim lisesi dersleri listesi için tıklayınız

Mesleki Açık Öğretim Lisesi ders seçimi ne zaman yapılacak?

Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavı ne zaman? Mesleki Açık Öğretim Lisesi dersleri nasıl seçilir?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mesleki Açık Öğretim Lisesi 1. dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

AÖL kayıt ve kayıt yenileme yapan AÖL öğrencileri ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini aolweb.aol.meb.gov.tr/ üzerinden yapacaktır. AÖL ders seçimi için tıklayınız.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açılacak. AÖL 1. dönem sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

Açık öğretim lisesine kimler başvurabilir?

MEB açıköğretim liselerine kimlerin başvuracağı da merak edilmekte. Açıköğretim lisesinde okumak için yaş şartı var mıdır? AÖL kimler okuyabilir? Açık lise okumak için nereye başvuruda bulunmak gerekir? İşte açık lise okuma şartları:

AÖL ücreti nereye yatırılır?

AÖL okuyacaklar AÖL kayıt yaptırmadan önce açık öğretim lisesi başvuru ücretini ilgili bankaya yatırmaları gerekir.