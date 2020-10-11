Açık lise kayıtları
MEB açık lise kayıt silme, MEB AÖL kayıt dondurma. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık lise (AÖL) kayıtları ne zaman, AÖL kayıtları ne zaman sonra erecek? AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?
Ortaöğretimi ve liseyi açık öğretim üzerinden okumak isteyen adaylar, AÖL 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenilemelerinin 9 Ekim 2020 tarihinde tamamladı.
MEB açık lise (AÖL) sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan 2020-2021 Eğitim öğretim 1. dönem AÖL açık lise sınavları 5-6 Aralık 20202 tarihlerinde yapılacak.
AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
MEB AÖL 1. dönem sınavı AÖL sınava girecekler adayların sınav giriş belgeleri 2 Aralık 2020 Çarşamba günü açıklanacak.
Açık ortaokul-açık liseye kimler kayıt olabilir?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen açık ortaokul, açık lisede okuyacak adaylar ilköğretim Okulu/Ortaokul mezunları, ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar, ortaöğretim kurumlarından mezun olanların yanında bir yükseköğretim kurumundan ayrılan ya da mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar açık ortaokul (AÖO), açık lise (AÖL) kaydını yaptırabilir.
Açık lise kayıtları nereye yapılır?
Açık lise kayıtları il ve ilçelerde bulunan Halk Eğitim Merkezlerine yapılır.
Açık liseden mezun nasıl olunur?
Açık öğretim lisesi mezun olma şartları neler?