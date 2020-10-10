Açık lise (AÖL) sınavları ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açık öğretim lisesi kayıtları ile AÖL 1. Dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 9 Ekim’de sona erdi. AÖL kayıt yenileme işlemimin tamamlanmasından sonra öğrenciler AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor.

MEB AÖL, 2020-2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem ders seçimi ile sınav yeri değiştirme işlemleri 11 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında yapıldı. AÖL ilk kayıt ve AÖL kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrenciler http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet sitesi üzerinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini gerçekleştirmektedir.

AÖL sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? AÖL sınavına girecek öğrenciler 2020-2021 eğitim öğretim 1. Dönem Sınav Giriş belgelerini Belgelerini 2 Aralık 2020 Çarşamba günü aolweb.aol.meb.gov.tr internet sites üzerinden öğrenebilecek.

AÖL sınavı ne zaman?

MEB Açık lise (AÖL) sınav tarihi ise AÖL 1. Dönem Sonu Sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.

AÖL, Açık Öğretim ve Uzaktan eğitim sistemine göre uygulanmaktadır. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sisteminde 8 dönem egotism görmektedir. 8 dönemin sonunda mezun olmaktadırlar. AÖL’de sınıfta kalma veya okuldan atılma olmamaktadır. Öğrenciler kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar eğitimlerini sürdürebilirler.

AÖL’de mezuniyet kredisi kaçtır?

AÖL’e yeni başlayan öğrenciler için mezuniyet kredisi 192 kredidir.

AÖL geçme notu kaçtır?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekir.

AÖL’e nasıl kayıt olunur?

Açık Öğretim Lisesi yeni kayıt işlemleri tüm genel liseler ve Milli Eğitim Müdürlüklerince görevlendirilen Anadolu Liselerinde yapılıyor. AÖL’e kayıt olmak isteyen öğrenciler Yeni kayıt için gereken evrakları tamamlayarak ilan edilen yeni kayıt tarihleri arasında oturduğu bölgeye en yakın irtibat bürosuna başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

AÖL’e kimler kayıt yaptırabilir?

a) Açık Öğretim Lisesinde yaş sınırlaması bulunmuyor. AÖL’e her yaştaki vatandaş başvuru yapabilir.

b) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olunmalı.

c) Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar başvurarak eğitimlerini Açık Öğretim Lisesi’nde devam ettirebilirler.

d) Astsubay hazırlama okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılmış olanlar.

e) Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar veya Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış olanlar.

f) Meslekî Açık Öğretim Lisesinden ayrılmış olanlar.

g) Yurt dışında öğrenim görmüş olanların öğrenim düzeylerini gösteren denklik belgeleri, yukarıdaki şartlardan birisini taşıyanlar, (Denklik belgesi ile Açık Öğretim lisesine kayıt için başvuran öğrencilerin denklik belgesinde belirtilen düzeylere göre, ilköğretim okulu mezunu veya lise ara sınıf öğrencisi olarak kaydı yapılır. Lise ara sınıf seviyesindeki öğrencilerin denklik belgesinde; toplam dönemi, toplam kredisi ve alanlara göre kredisi ile döneminin belirtilmiş olması gerekmektedir)

AÖL mobil uygulamasında neler var?

Açık Öğretim Liseleri Mobil Uygulaması, yayına girdi. AÖL öğrencileri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sisteminde yaptıkmış oldukları tüm işlemleri mobil uygulama üzerinde de yapabilirler. Mobil Uygulama ile öğrenciler aşağıdaki işlemleri gerçekleştirebiliyor.

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