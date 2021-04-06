Açık lise 2 dönem sınavları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. dönen online sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Merkezi Sistem Sınavları 25 Mart 2021 (saat 09.30'dan) - 29 Mart 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak yapıldı. Peki AÖL 2. dönen online sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 2. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, açık lise sınav sonuçlarında son gelişmeler.

AÖL sonuçlar nereden açıklanacak?

MEB AÖL sınav sonuçları öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Açık Lise AÖL sınavı 29 Mart tarihinde sona erdi. Online bir şekilde yapılan sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama gerçekleştirilmedi. Bir önceki AÖL sınavı 1 Mart tarihinde sona ermişti ve sonuçlar 10 Mart tarihinde erişime açılmıştı. AÖL sınav sonuçları belli olduğu zaman son dakika gelişmeleri haberde yer alacak. Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek. Açıköğretim Lisesi sistemine kayıt olan öğrenciler, kendilerinden istenilen bilgileri girerek aldıkları notları öğrenebilecek.

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınav tarihi açıklandı mı? MEB AÖL 2. dönem sınavlarının tamamlanmasından sonra şimdi de AÖL 3.dönem sınav tarihleri sorgulanmaya başlandı. AÖL 3.dönem sınavlarının Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Ancak korona nedeniyle AÖL 3. dönem sınav tarihlerinde değişiklik olabileceği de söyleniyor. AÖL 3. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 İle 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

• Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

• Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesine (AÖL) kimler başvurabilir?

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlardan halen örgün eğitimde kayıtlı olmayanlar ile e okulda 2020-2021 eğitim öğretim yılında aktif öğrenci olmayanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, il millî eğitim müdürlükleri ya da yurt dışındaki eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan denklik belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar başvurabilir. (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı.) Dikkat: örgün eğitimde e okul sistemi üzerinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında kayıtlı olan öğrenciler kayıt yaptıramayacaktır.