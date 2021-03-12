Açık lise 2 dönem ders seçimi nasıl yapılır? AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılacak?

2020-2021 eğitim-öğretim yılına AÖL 1. dönem sınavları tamamlanmasıyla birlikte binlerce AÖL öğrencisini şimdi de AÖL 2.dönem sınav heyecanı sardı. Peki Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ikinci dönem sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL 2. dönem sınavları ne zaman?

Açıköğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapıldı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı AÖL 2. dönem sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Buna göre açık lise sınavları 25 Mart’ta başlayacak.

AÖL 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılacak?

2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

AÖL ders seçimi nasıl yapılacak?

Bazı öğrenciler ise 1 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2020/2. dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için ücret yatırmış olup durumda olan öğrencilerin kendi şifreleri ile girdikleri Açık Öğretim Lisesi sisteminden "Öğrenci Genel Bilgileri" sekmesi altında bulunan "Ücret Bilgileri" kısmını kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu ekranda "AÇIK ÖĞR. KUR. (ORTA-LİSE) 2. DÖN. YENİ. KAY. KAYIT YEN." ücreti görülüyorsa öğrencilerin otomatik kayıt yenilemesi yapılmayacak olup; 2020/1. Dönemi için ayrıca kayıt yenileme ücretini yatırmaları gerekmektedir.

AÖL 2. dönem ders seçimi ne zaman sona erecek?

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

AÖL ders seçimi için kredi kaç olmalı?

Öğrenciler ders seçimlerini yaparken; öncelikle başarılması gereken o dönemin tüm ortak (zorunlu) derslerini almaları gerekmektedir. İlgili dönemin tüm ortak dersleri alındıktan sonra öğrencilerin dönem ders kredilerini seçmeli derslerle 35 (Otuz Beş) krediye tamamlamaları uygun olacaktır.

Öğrencilerin ders seçimleri kontrol edildiğinde, birçok öğrencin 2020/1 dönem sınavı için sadece 1 (Bir) ders seçtikleri görülmektedir. Bu durumdaki öğrencilerie sistem tarafından otomatik ders ataması yapılmamaktadır.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde zaman zaman öğrencilerin bilgi güncelleme iş ve işlemleri yapılmaktadır. Yapılan bilgi güncelleme iş ve işlemleri sonucunda, öğrencilerin 2020-1 Döneminde seçmiş olduğu derslerde değişiklikler yapılabilmektedir. Bu nedenle öğrencilerin dönem ders seçimlerinin son durumlarını zaman zaman kontrol etmeleri gerekmektedir.