AÖL kayıt yenileme | Eğitim hayatlarına Açık Öğretim Lisesi’nde devam etmek isteyenler başvuruların nereden nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, AÖL öğrenci girişi şifresi nasıl alınır?

Açık liseye kimler başvuru yapabilir?

Çeşitli sebeplerden dolayı pek çok kişi eğitimi hayatına açık lisede devam ediyor. AÖL için öğrencilerin kayıt evraklarıyla birlikte başvuru yapmaları gerekiyor.

AÖL’ye kimler kayıt yaptırabilir?

Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar,

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar,

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar,

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar,

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar,

başvuru yapabilir….

Açık lise nasıl kayıt olunur?

Açık Liseye ilk kez kayıt yaptıracak olanlar hangi adımları takip etmeleri gerektiğini merak ediyor. AÖL kayıt tarihleri her eğitim öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruluyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı AÖL ilk kayıtları 31 Ağustos 2020’de başladı. İlk kayıt işlemleri 9 Ekim 2020’de sona erecek.

Açık liseye kayıt yaptıracak olanlar öncelikli olarak Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuru yapmalılar. Başvuru için Halk Eğitimi ve Mesleki Eğitim Merkezleri'ne giderken istenilen evrakları yanınızda götürmeniz gerekiyor. Ayrıca kayıt işlemi için belirlenen ücretin bankaya yatırılması gerekiyor.

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Açık lise kayıt yenileme

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman nasıl yapılacağını merak ediyor. Kayıt yenileme işlemleri 9 Ekim 2020'de sona erecek. Öğrenciler kayıt yenilemek işin yalnızca ücretlerini anlaşmalı bankalara yatırmalıdır. Öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine gitmesine ya da online işlem yapmasına gerek yoktur. Öğrenciler ücretlerini yatırdığında sistem otomatik olarak kayıt yenileme işlemini yapacaktır. AÖL öğrencileri sınav ücreti olarak 50 TL yatıracaktır. Ayrıca 5 TL'de halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına ödenecektir.

AÖL Kayıt yenileme ücretleri nereye yatırılacak?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri TC kimlik numaralarıyla Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ATM'lerinden ya da bu bankaların internet bankacılığı sistemlerinden ödeyebilir. 50 liralık sınav ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmeleri Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

Açık lise öğrenci girişi

AÖL öğrenci girişi | Açık Öğretim lisesi öğrencileri öğrenci giriş sistemine nasıl nereden giriş yapacaklarını merak ediyor. AÖL öğrenci girişi üzerinden ders seçimi, sınav yerlerinin belirlenmesi, sınav giriş belgelerini görüntüleme, geçmiş yıllara ait sorulara ulaşma gibi pek çok işlem yapılıyor. AÖL öğrenci girişine internet tarayıcınızdan ya da uygulamadan ulaşabilirsiniz.

AÇIK LİSE ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Açık lise öğrenci girişi şifresi al

Öğrenciler kayıt işlemleri sırasında Halk Eğitim Merkezleri'nden sisteme giriş yapacakları şifreyi alabiliyor. Sisteme hiç giriş yapmadan şifreyi unuttuysanız ALO 147'yi arayarak yeni şifre alabilirsiniz. Sisteme daha önce giriş yaptıysanız ve şifrenizi kaybettiyseniz giriş panelinde yer alan 'şifremi unuttum' paneline tıklayarak yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.

AÖL sınav takvimi

AÖL öğrencileri sınav takvimini de merak ediyor. Konu hakkında her eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yapıyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ilk dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Açık Lise uygulama indir

Açık öğretim lisesi öğrencileri, öğrenci giriş paneline mobil cihazlarından hızlıca ulaşabilirler. Bunun için Play Store veya App Store’dan ‘Açık Öğretim Liseleri’ uygulamasını aratmanız yeterli. Uygulamayı ücretsiz olarak mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz.

AÖL diploma sorgulama

Açık Öğretim Lisesi’ni bitirenler mezuniyet belgelerini, diplomalarını nasıl sorgulayabileceklerini merak ediyor. E devlet üzerinden mezuniyet belgenizi sorgulamanız mümkün. Ayrıca e okul üzerinden de diploma sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

E DEVLET MEZUNİYET BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL DİPLOMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

DİPLOMA BASIM İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ