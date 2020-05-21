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Kültür - Sanat

'Açık hava sineması' etkinlikleri sürüyor

Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için düzenlenen "açık hava sineması" etkinlikleri devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 10:52:00 -
'Açık hava sineması' etkinlikleri sürüyor

Elazığ Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için "açık hava sineması" etkinliği düzenledi. 

Kentte bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinliğe araçlarıyla katılan vatandaşlara, belediye görevlilerince Elazığ'ın yöresel lezzetlerinden badem şekeri, mısır ve içecek ikramında bulunuldu.

Ücretsiz etkinlikte "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Etkinlikte konuşan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, salgınla mücadele sürecini evlerinde geçirmek zorunda kalan ve sosyal yaşamları kısıtlanan vatandaşlara moral vermek amacıyla açık hava sineması etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Sinema etkinliğinin arife gününe kadar devam edeceğini belirten Şerifoğulları, şunları söyledi:

"Ülke olarak çok güzel bir sınav verdik. Elazığ 81 ilden bu sınavı en iyi veren il oldu. Normalleşme sürecinde hemşehrilerimiz için birçok çalışma yapacağız. İnşallah Elazığ’ın güzel park ve caddelerinde hep birlikte yine eski günlerdeki gibi gezeceğiz, eğleneceğiz."

Açık hava sineması etkinliğine ailesi ile katılan Harun Yıldırım, güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Belediyenin yapmış olduğu bu hizmetten dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Yaşanan bu salgından sonra bu etkinlikle insanlar biraz da olsa nefes aldı." dedi.

Yusuf Kenan Polat'da bu tür etkinliklerin devamını beklediklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı sunan belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kocaelinde vatandaşlar 'Açık hava sineması' etkinliğinde buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyenler için "açık hava sineması" etkinliği düzenlendi.

İzmit ilçesindeki Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki etkinliğe araçlarıyla katılanlar, alanın girişinde kuyruk oluşturdu.

Filmin sesinin kapalı devre radyo sistemiyle dinlenebildiği etkinlikte araçlarından inmelerine izin verilmeyen vatandaşlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince patlamış mısır ikramında bulunuldu.

Ücretsiz etkinlikte, Kubilay Tat'ın senaryosunu yazdığı, Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur'un rol aldığı "7. Koğuştaki Mucize" filmi izlendi.

Film, 1983'te sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile 7 yaşındaki kızı Ova'nın yeniden kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın sosyal medya hesaplarından vatandaşlara müjdelediği etkinliğin farklı ilçelerde devam edeceği bildirildi.

Gösterime girecek filmlerin, vatandaşların isteği üzerine belirleneceği ve belediyenin sosyal medya hesaplarından duyurulacağı belirtildi.

 

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