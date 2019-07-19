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Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı hedefi 1 milyon turist

UNESCO’nun ’Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan şehzadeler şehri Amasya’yı, geçen yılın aynı ayında 615 bin turist ziyaret etti.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:28
Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı hedefi 1 milyon turist

UNESCO’nun ’Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan şehzadeler şehri Amasya’yı, geçen yılın aynı ayında 615 bin turist ziyaret etti. Bu yıl ise hedef 1 milyon turist.


Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı ve devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "şehzadeler şehri" olarak anılan Amasya’nın ağırladığı turist sayısı her geçen yıl artıyor. Kentin ortasından geçen Yeşilırmak’ın iki yakasında uzanan Yalı Boyu evleri ve Kral Kaya Mezarlarını ziyaret eden turistlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.


Amasya Valisi Osman Varol, “Amasya malumunuz olduğu üzere iç turizmin, kültür turizmin önemli merkezlerinden bir tanesi ve bu özelliğini yıllardır muhafıza ediyor. Ve sunduğu bu hizmetlerle de turist sayısını giderek artırıyor. Bu yıl da gerçekten çok hareketli bir sezon yaşıyoruz. Özellikle bir açık hava müzesi şeklinde olan şehrimizi turistlerimizin çok büyük bir beğeniyle gezdiğini bizlerde müşahede ediyoruz. Özellikle şehrin merkezinde tarihi yalı boyumuz, Yalı Boyu Evlerimiz Amasya’nın siluetini oluşturan hemen onun arkasında Kral Kaya Mezarları ve onun arkasında Harşena Dağı Kalesi özellikle insanlarımızın, ziyaretçilerimizin uğramadan geçmediği bölgeler. Yalı Boyu’nu gezen misafirlerimiz daha sonrasında kaleyi ve Kral Kaya Mezarları’nı ziyaret ediyorlar. Özellikle bunlar yeni dönemin çok önemli kavramlarından olan fotoğraf çekilip sosyal medya dapaylaşmak için çok inanılmaz ikonik mekanlar. Buralarda da vatandaşlarımızın çok memnuniyetle gezdiğini görüyoruz. Hedefimiz 1 milyon turist kısa vadede. Buna ulaşmak için tüm faktörler, tüm unsurlar, tüm aktörlerle çok güçlü bir çalışma yapıyoruz. Sürdürüyoruz. Yeni turizm alanları, yeni müzeler ilimize kazandırmak için ama Türkiye çapında belki dünya çapında ses getirecek müzeler kazandırmak içinde çalışmalarımız devam ediyor. Bunlarla birlikte hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.


Amasya’yı Adana’dan gezmeye gelen yerli turist Ülkü Tolay, “Adana’dan geliyoruz. Amasya çok güzel, şirin tertemiz bir şehir. Tarihin hala eski barınıyor olması çok daha güzel. Sanki dolaşırken tarihte geziyormuşuz gibi bir his bıraktı bize. Korunması çok hoşumuza gitti. Tarihin içinde dolaşıyormuşuz gibi bir his bıraktı. Çok mutlu olduk“ diye konuştu.


Edirne’den gelen Hasan Bayraktar ise "Edirne’den geliyorum. Amasya’yı çok güzel bulduk. Orijinalliği bozulmamış. Eski şehzadelerimizin yetiştiği, eğitim gördüğü, günümüze kadar orijinalliğini muhafıza etmiş. Türkiye’nin her tarafından insanının gelip görmesini tavsiye ederim. Huzurun başkenti gibi. Güzel bir şehir olarak herkese tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:28
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