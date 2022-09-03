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Yerel Açık egzozdan ceza yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi
Yerel

Açık egzozdan ceza yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi

Kadıköy'de trafik denetimlerinde açık egzoz kullandığı için cezai işlem uygulanan gençler ceza makbuzuyla trafikten men edilen otomobilinin önünde fotoğraf çektirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 07:01:00 -
Açık egzozdan ceza yedi, hatıra fotoğrafı çektirdi

Kadıköy'de trafik denetimlerinde kurallara uymayarak standart dışı egzoz kullanan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kurulan denetim noktasında polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde abartı egzoz tespit edilmesi üzerine trafikten men edilerek otoparka çekilen otomobil sürücüsüne 1823 lira para cezası uygulandı. Otomobil sürücüsü ve araç içerisinde bulunan gençler ceza yedikten sonra trafikten men edilen otomobilin önünde ceza makbuzuyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri İstanbul genelinde araçlar üzerinde denetim yaptı. Kadıköy'de kontrol noktası oluşturan trafik ekipleri, araçlar ve sürücüleri denetledi. Denetimlerde araçların plaka sorgusu yapılırken ruhsat, muayene ve sürücü belgeleri kontrol edildi. Sürücülere alkolmetre üfleten polis ekipleri, belgelerinde eksiklik bulunan ve abartı egzoz kullanan sürücülere para cezası uyguladı.

Kurulan denetim noktalarından biri olan Kadıköy'de kurallara uymayarak standart dışı egzozla çevreye rahatsızlık veren ve çeşitli trafik kuralları ihlallerinden denetime tabi tutulan 175 araca toplam 203 bin 636 TL para cezası uygulandı.

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