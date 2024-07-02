Açık deniz rüzgar santrali 6 milyon eve elektrik sağlayacak

3,6 GW kapasiteyle dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santrali olan Dogger Bank Rüzgar Santrali genişlemeye hazırlanıyor. Projenin geliştiricileri SSE ve Equinor, D aşaması kapsamında 2 GW yeni kapasitenin ekleneceğini duyurdu.

Arazi ve güneş enerjisi açısından dezavantajlı konumda bulunan Birleşik Krallık, yenilenebilir enerji kapasitesini arttırmak için açık deniz rüzgar projelerini hayata geçiriyor. Açık denize kurulan santraller, daha güçlü ve istikrarlı rüzgarlar sebebiyle daha fazla enerji üretebiliyor. Ülkenin doğusunda Yorkshire kıyılarından 125-200 km açıkta yer alan santralin ilk üç aşaması kapsamında, her bir aşaması 1,2 GW olmak üzere 3,6 GW kapasiteli rüzgar santrali şuanda inşa aşamasında. Proje devam ederken, projenin geliştiricileri şimdiden yeni kapasite için izin alma aşmasında olduklarını duyurdu.

Projede, General Electric'in maksimum güç değeri 14,7 MW olan Halide serisi rüzgar türbinleri kullanılıyor. Projenin ilk üç aşamasında 277 türbinin kurulması bekleniyor. Proje tamamlandığında, İngiltere'deki 6 milyon evin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Projede ilk kez geçen yılın ekim ayında elektrik üretimine başlandı. Ancak üç aşamanın tamamlanması 2025 yılını bulacak.

Dogger Bank projesinin önceki aşamalarındaki inşaat faaliyeti devam ederken, geliştiriciler SSE Renewables ve Equinor, D aşaması için süreci başlattı. Geliştiriciler, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'daki deniz yataklarının yönetim otoritesi The Crown Estate'ten inşaat izni istedi. Onay verildiği takdirde Dogger Bank D fazı, tamamlandığında 2 GW kapasiteye sahip olacak ve dünyanın en büyük açık deniz rüzgar santralinin kapasitesi 5,6 GW'a ulaşacak.

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