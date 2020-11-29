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Gündem Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde korona izinleri uzatıldı mı?
Gündem

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde korona izinleri uzatıldı mı?

Denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı son dakika. Cezaevi açık izinleri uzatıldı mı, cezaevinde korona izinleri uzatıldı mı? soruları mahkum ve mahkum yakınları tarafından merak ediliyor. Artan korona tedbirleri kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi. Peki açık ceza infaz kurumu izinleri ne oldu? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, kaç gün uzatıldı? Denetimli serbestlik izni uzatılacak mı? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:34:00 -
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevinde korona izinleri uzatıldı mı?

Açıkcezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) cezaevindeki hükümlüler konusunda açıklama yaptı. CTE tarafından yapılanan açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26 Kasım'daki yazısıyla Kovid-19 salgınına ilişkin riskin ortadan kalkmaması nedeniyle hükümlülere verilen Kovid-19 izin sürelerinin iki ay uzatılmasına dair öneride bulunduğu belirtildi. 

Denetimli serbestlik izinleri uzatıldı mı?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlülerin izin sürelerinin, 5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. Maddesi uyarınca 30 Kasım 2020'den itibaren iki ay süreyle uzatılmasına karar verildiği bildirildi.

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