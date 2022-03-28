Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 yılının mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ülkemizde pek çok kısıtlama hayata geçirildi. 14 Nisan 2020'de cezasının infazına karar verilen yükümlüler Kovid-19 iznine gönderildi. Peki, izinler ne zaman sona erecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman son?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 2022 yılının Ocak ayında yaptığı açıklamada izinlerin 31 Mart'a kadar uzatıldığını duyurmuştu. İzin sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı ise merak ediliyor. Konu hakkında yeni bir açıklama yapılmadı. Yeni bir açıklama yapılmadığı takdirde açık cezaevi izinleri 31 Mart Perşembe günü sona erecek.