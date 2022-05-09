Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? 31 Mayıs'tan sonra açık cezaevi izinler uzatılacak mı?

Korona salgını döneminde açık cezaevi izileri kullanıldı. 31 Ocak’ta bitmesi plalanan açık cezaevi izinleri 31 Mart’a kadar uzatılmıştı. Açık cezaevi izinleri, koronavirüs salgını ile birlikte başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen covid-19 izinleri uzatılacak mı, bitiyor mu? soruları da hafızları meşgul ediyordu. Yargı Paketi içerisinde yer alan bilgilere göre CTE açık cezaevi izinleri 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitiyor?

Salgın nedeniyle toplamda 12 defa uzatılan kovid izinleri 31 Mayıs'ta son buluyor. Konu hakkında Adalet Bakanlığı açıklamada bulundu. Söz konusu yazı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından da yayımlandı. Yazıda şu ifadeler yer aldı: "Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 5275 sayılı yasanın 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ülkemizde yaşanan salgın süreci nedeniyle Covid-19 iznine gönderilmiş olup söz konusu izinler 31.05.2022 tarihinde sona erecektir.

Salgın hastalığın seyri, vaka sayılarındaki düşüş ve aşılama oranı dikkate alınarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiye kararları doğrultusunda ülke genelindeki normalleşme süreci nedeniyle Covid-19 izninde bulunan hükümlülerin 31.05.2022 tarihi itibariyle açık ceza infaz kurumlarına dönmeleri; denetimli serbestlik yükümlülerinden hakkında denetim planı hazırlanarak yükümlülükleri belirlenmiş olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren denetim planlarında yazan yükümlülüklere aynen uymaları, hakkında henüz denetim planı hazırlanmamış olanların 1 Haziran 2022 tarihinden itibaren ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmeleri ve işlemlerini başlatmaları gerekmektedir. Hükümlülere dönecekleri ceza infaz kurumlarını Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne ait https://cte.adalet.gov.tr/ resmi web sitesinde oluşturulacak sorgulama ekranı üzerinden öğrenme imkânı sağlanacaktır."