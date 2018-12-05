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Açık açık tehdit etmişti! Darbe üstüne darbe...

İngiliz Parlamentosu, Brexit Anlaşması'nın reddedilmesi halinde atılacak adımlarla ilgili söz sahibi kalmasını sağlayacak bir önergeyi kabul ederek, Theresa May hükümetini bir kez daha yenilgiye uğrattı. Kabul edilen önerge ile May’in “anlaşmasız ayrılık” tehdidi gündemden büyük ölçüde çıktı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 06:53
Açık açık tehdit etmişti! Darbe üstüne darbe...

İngiltere’de parlamento, Brexit Anlaşması'nın  reddedilmesi halinde atılacak adımlarla ilgili söz sahibi kalmasını sağlayacak  bir önergeyi kabul ederek, Theresa May hükümetini bir kez daha yenilgiye  uğrattı. 

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası'nda 5 gün sürecek  Brexit Anlaşması tartışmasının ilk gününde, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin  milletvekili Dominic Grieve’in kendi hükümetine karşı verdiği önerge 299’a karşı  321 oyla kabul edildi.

Kabul edilen önerge ile parlamento, hükümetin AB ile vardığı anlaşmayı  reddettikten sonra izlenecek yola da karar verebilecek.

Başbakan May AB ile geçen ay vardığı Brexit Anlaşması'nı savunurken,  “Ya benim anlaşmam kabul edilir, ya AB’den anlaşmasız olarak ayrılız, ya da  Brexit’in gerçekleşmemesi riski doğar.” ifadelerini kullanmıştı.

Bugün kabul edilen önerge ile May’in “anlaşmasız ayrılık” tehdidi  gündemden büyük ölçüde çıkmış oldu. Milletvekilleri, Brexit Anlaşması'nın yeniden  müzakere edilmesinin veya yeni bir referandum yapılmasının da aralarında yer  aldığı bir dizi seçenek üzerinde anlaşabilecek.

Bugün yapılan bir diğer oylamada da kendi partisinden milletvekilleri  May hükümeti aleyhine oy kullanmıştı.

Hükümetin Brexit konusunda Parlamento'nun işlemesini engellediği  iddiasıyla gündeme getirilen "Parlamento'yu aşağılama" önergesi, 293'e karşı 311  oyla kabul edilmişti.

Muhalefet partilerinin ortak başvurusuyla gündeme alınan oylamada May  hükümetini dışarıdan destekleyen Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ ve İngiltere ile  birlik yanlısı olan Demokratik Birlik Partisi'nin (DUP) 10 milletvekili de  hükümete karşı oy kullanmıştı.

Muhalefet partilerinin girişimi, İngiltere Başsavcısı'nın, Brexit  Anlaşması konusundaki hukuki görüşünün bütününü "Milli Güvenlik" gerekçesiyle  yayımlamaktan kaçınmasının ardından gelmişti.

Her iki oylamadan çıkan sonuç da 11 Aralık’ta parlamentoda yapılacak  Brexit Anlaşması oylamasında hükümetin başarı şansının düşük  olduğunu  gösteriyor.

Parlemento'daki dengeler

650 sandalyeli İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda,  İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin 315  milletvekili bulunuyor.

Anlaşmaya ret oyu vereceğini ilan eden DUP'un yanı sıra Muhafazakar  Parti içindeki yaklaşık 60 sert Brexit yanlısı milletvekili ile 15 kadar AB  üyeliği yanlısı milletvekilinin de ret oyu vermesi bekleniyor. Parti içi  muhalefetin ret oylarının 90'ın üzerine çıkabileceği de belirtiliyor.

May'in muhalefet partilerinden 15 kadar milletvekilinin desteğini  alabileceği beklense bile bunun da Brexit anlaşmasının Parlamento'dan geçmesini  sağlayacak 326 sayısına yaklaşmaya yetmeyeceği belirtiliyor.

Brexit Anlaşması, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin  parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için  formüle edilen "tedbir maddesi" nedeniyle tepki çekiyor.

Anlaşmaya karşı çıkanlar "tedbir maddesi" ile İngiltere'nin AB ile  sonu belirsiz bir müzakere sürecinde mahsur kalacağını ve ülkenin "AB'nin uydusu"  haline geleceğini iddia ediyor. Madde, İngiltere'nin AB ile kapsamlı serbest  ticaret anlaşması sağlayana dek Birliğin karar kademelerinde yer almadan gümrük  birliği içinde kalmasını öngörüyor.

İngiltere'de bürokrasi hükümetin talimatıyla bir süredir "anlaşmasız  ayrılık" senaryosuna yönelik hazırlık yapıyordu.

İngiltere'de temmuz ayından bu yana Brexit gerekçesiyle 10 bakan  istifa ederken, bunların arasında 2 Brexit bakanı, 1 dışişleri bakanı ve 1  çalışma bakanı da yer aldı.

İngiltere, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı  yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:53
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