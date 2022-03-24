Açığa alınan o müdüre veliler ve eğitimcilerden destek

Okul önünde basın açıklaması yapan veliler ve eğitimciler "Müdürümüzü çakallara yem etmeyiz, müdürümüzü geri istiyoruz" şeklinde pankart açıp slogan attı.

Osmangazi ilçesindeki Mithatpaşa Ortaokulunda eğitim gören 8'inci sınıfların yoğunlukta olduğu öğrencilerin dersi kaynatmalarından şikayet eden bazı öğrenci velileri, okul müdürü Haydar Akın'dan oturma düzeninde değişiklik yapmalarını talep etti. Velilerin demokratik talebini dikkate alan okul müdürü Akın, okuldaki İngilizce öğretmenine bildirdi. İngilizce öğretmeninin bu şekildeki bir talebi yerine uygulamayacağını belirtip talimatın yazılı verilmesini belirtmesi üzerine resmi belge düzenleyen Akın talimatı öğretmene bildirdi.

Haydar Akın'ın öğretmene yazılı olarak verdiği talimat bir süre sonra sosyal medyada bazı mecralarca yayılıp farklı algılara yol açınca okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını bildiren İl Eğitim Müdürlüğü, Akın'ın idari soruşturması tamamlanana kadar görevinden alındığını açıkladı.

Sosyal medyada okulu müdürü hakkında başlatılan karalama kampanyasına isyan eden öğrenci velileri ve eğitimciler okul önünde toplanıp basın açıklaması yaptı. Yüzden fazla öğrenci velisinin katıldığı basın açıklamasına Eğitim Bir Sen ve Memur Sen ile DAĞDER destek verdi.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkan Vekili Adil Yazıcıoğlu yaptığı açıklamada, "Mesleki hayatı boyunca milli eğitimde önemli görevlerde bulunmuş, çalıştığı tüm kurumlarda başarılı çalışmalarıyla öne çıkmış, devletine ve milletine kutsal meslek olan öğretmen ve yönetici olarak hizmet etmiş, amirleri tarafından başarıları taltif edilmiş, tek derdi eğitim öğretim ve öğrencileri olan Müdürümüz Haydar Akın'ın görevden alınmasını kabul etmiyoruz. Yapılan uygulamayı reddediyoruz. Eğitimin bir paydaşı olan velilerin haklı ve demokratik isteklerini yapmak için harekete geçmiştir. Olay bundan ibarettir" dedi.

DAĞDER Başkanı Yaşar Türk ise Dağder olarak okul müdürüne yapılan bu haksızlığın her zaman takipçisi olacaklarını ifade etti.

Memur Sen Bursa İl Temsilcisi Sağlık Sen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ise "Okul müdürümüzün velilerin talebi üzerine atmış olduğu adımı çarpıtarak; yıllardır okullarda yapılan bir uygulamayı sadece yazıya dökmesini fırsat bilen bir kesimin bunun üzerinden hem okul idaresini, hem öğretmenlerimizi hem de siyasi iradeyi zor durumda bırakmak için çaba gösterdiğine şahit oluyoruz" dedi.

Eğitim Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ise yaptığı açıklamada öğrenci velilerinin tercihlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, "Velilerin tercihi doğrultusunda bu karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli" dedi.

Okul müdürü Haydar Akın'a destek vermek için okul önünde toplanan öğrenci velilerinden Raziye Kocabıyık veliler olarak çocukların kendi aralarında yaptıkları bazı konuşmalara şahit olduklarını ve bunun ardından okul müdürü ile görüşüp öğrencilerin oturma düzeninde değişiklik yapmasını istediklerini ifade ederek, "İstediklerimizi özgürce söyleyemeyeceksek; neden özgür bir ülkede yaşıyoruz. "Niye özgürüz" diyoruz. Biz isteklerimizi müdürümüze ilettik, bu karar sebebiyle müdürümüzü görevden aldılar. Müdürümüzü geri istiyoruz. Haydar Akın yalnız değildir" dedi.

Hem öğrenci velisi aynı zamanda Okul Müdürü Haydar Akın'ın kızı Hülya Uğur da aile olarak halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Babam 9 yıldır bu okulda görev yapıyordu. Böyle bir niyette olan bir insan asla değildi. Velilerin okulda çıkan bir kaç tatsız olayın ardından böyle istekte bulunmaları akabinde aldığı bir karar yüzünden çok çirkin ithamlara maruz kalması ve görevden alınmasını şiddetle kınıyoruz. Bütün veliler babamın yapmış olduğu hizmetleri ve işini nasıl titizlikle yürüttüğünü bilirler. Böyle haksız bir saldırıya uğramış olmasından dolayı veliler olarak son derece üzgünüz" dedi.

Öğrenci velisi Neriman Altuntaş ise, "Haydar müdürümüzden çok memnunuz. Çok efendi, çok naif, çok nezaketli bir insan. Asla art niyet taşımayan bir eğitimci. O yüzden biz müdürümüzü geri istiyoruz. Görevine geri gelmesini istiyoruz. Eğitim sistemimizin bu tür eğitimcilerle ileri gideceğine inanıyoruz. Çocuklarımız onun babacan tavrından çok memnun. Bir an önce müdürümüzün görevine iade edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından veliler okul müdürü Haydar Akın'ın görevine iadesi için imza kampanyası başlattı. Polis nezaretinden yapılan basın açıklaması olaysız şekilde son buldu.