  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Acı olay: Yeğeninin çığlıklarına koşan amca, yeğeni ile birlikte hayatını kaybetti
Yerel

Acı olay: Yeğeninin çığlıklarına koşan amca, yeğeni ile birlikte hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çay kenarında piknik yapıkları esnada serinlemek için suya girerek çırpınan yeğenini kurtarmak isteyen amca, yeğeniyle birlikte boğularak can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 23:34:00 - 2022-07-24 23:37:51
Acı olay: Yeğeninin çığlıklarına koşan amca, yeğeni ile birlikte hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü Davar Yatağı mevkii Savran Çayı kenarında piknik yapan Ahmet Tatlı (15) serinlemek için Savran Çayı'na girdi.

Bir süre sonra suda Ahmet Tatlı'nın çığlıklarını duyan amcası Mustafa Tatlı (39), yeğenini kurtarmak için suya atladı.

Suyun akımına kapılan amca ve yeğen suda boğuldu.

Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri tarafından saatler süren aramanın ardından amca ile yeğenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenazeler Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23