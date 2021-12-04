  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Acı olay! Sokak ortasında ceset bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı
Yerel

Acı olay! Sokak ortasında ceset bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı

İstanbul Beyoğlu'nda, bir kişi cadde üzerinde ölü olarak bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin sokakta yaşadığı öğrenildi. Ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 16:14:00 -
Acı olay! Sokak ortasında ceset bulundu, gerçek sonradan anlaşıldı

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yürürken yerde hareketsiz bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybetmiş olduğunu tespit etti. Polisin ceset üzerinde yaptığı incelemede herhangi bir darp izine rastlanmadı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ceset, ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adi Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki
Gündem

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki "pes" dedirtti

Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibi..
Dr. Mehmet Öz'e resmen ‘Türklükten istifa et, öyle gel’ dediler
Dünya

Dr. Mehmet Öz'e resmen ‘Türklükten istifa et, öyle gel’ dediler

ABD'de yaptığı televizyon programlarıyla ünlenen ve Türkiye'de de oldukça tanınan bir isim olan kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz'ün Cumhuriy..
Moody's'den Türkiye açıklaması: Ekonomide yüzde 11 büyüme...
Ekonomi

Moody's'den Türkiye açıklaması: Ekonomide yüzde 11 büyüme...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edile..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay