  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Acı olay! Hayvanlarını otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü
Yaşam

Acı olay! Hayvanlarını otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada hayvanlarını otlatan ve ayağının kayması sonucu gölete düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 18:39:00 -
Acı olay! Hayvanlarını otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.

Bigadiç'in kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana olayda kuzeniyle merada hayvanlarını otlatan 10 yaşındaki Emir E. ayağının kayması sonucu gölete düşerek boğularak hayatını kaybetti.

Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Kuzeninin kırsal mahallede yaşayan vatandaşlara haber vermesi sonucu çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay