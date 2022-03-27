Acı olay! Hayvanlarını otlatırken gölete düşen çocuk boğularak öldü
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada hayvanlarını otlatan ve ayağının kayması sonucu gölete düşen 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde merada koyunlarını otlatan 10 yaşındaki çocuk gölete düşerek hayatını kaybetti.
Bigadiç'in kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana olayda kuzeniyle merada hayvanlarını otlatan 10 yaşındaki Emir E. ayağının kayması sonucu gölete düşerek boğularak hayatını kaybetti.
Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Kuzeninin kırsal mahallede yaşayan vatandaşlara haber vermesi sonucu çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturmaya başladı.