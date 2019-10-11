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Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit, 3 yaralı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı bildirildi.

11 Ekim 2019 Cuma 02:17
Acı haberi MSB duyurdu: 1 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğu, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 02:17
  1. Barış Pınarı Harekatı

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