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Gündem Acı haber! Türkiye ahlaksızlıkta birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
Gündem

Acı haber! Türkiye ahlaksızlıkta birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

Yeniakit Publisher
2024-06-08 17:47:00 -
Acı haber! Türkiye ahlaksızlıkta birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı

İçki, ihanet ve aldatma gibi mesajların verildiği bazı Türk dizileri, kullanıcı sayısında patlama yaşanan ve her türlü pisliğin baş gösterdiği sosyal medya uygulamaları ve birçok ahlakdışı meseleyi olağan gören laikçi çevreler ülkeyi resmen uçuruma sürüklüyor. Doğum oranlarının gerilemesi son günlerde tartışma konusu olurken skandal bir veri yayımlandı. Veride, Türkiye'nin ahlaksızlıkta zirve yaptığı görülüyor. Türkiye eşini aldatan ülkeler listesinde 10. sırada yer alarak birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Yapılan bir araştırma dünyadaki en sadakatsiz ülkeleri belirledi.

Smith Investigation Services, World Population Review ve The Tech Report isimli online portalların ortak çalışmasında partnerlerini ya da eşlerini en çok aldatan ülkeler sıralandı.

Ahlaksızlığın zirvede olduğu ülkeler açıklandı

En sadakatsiz ilk 10 ülkenin sıralandığı araştırmada ABD, birincilik koltuğunu kimseye kaptırmazken onu sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık ve Tayland izledi.

Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 71'i en az bir kez partnerlerini aldattıklarını itiraf ederken, Almanya'da ise bu oran yüzde 68, Birleşik Krallık'ta yüzde 66 ve Tayland'da yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye de maalesef listede

Sıralamada Brezilya ve Fransa yüzde 57 aldatma oranıyla 5'inci sırayı paylaşırken altıncı sıradaki Rusya'da bu oran yüzde 53 olarak tespit edildi.
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Yedinci sıradaki Japonya'da eşini aldatanların oranı yüzde 49 olarak kayıtlara geçerken Japonya'yı yüzde 46 ile Romanya ve yüzde 44 ile Avustralya takip etti.

Sıralamanın onuncu sırasında ise Türkiye ve Kanada yer aldı. Her iki ülke de yüzde 27'lik aldatma oranıyla 10'uncu sırayı paylaştı.

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