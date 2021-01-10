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Siyaset Acı haber geldi! MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp vefat etti
Siyaset

Acı haber geldi! MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp vefat etti

MHP camiasının tanınmış isimlerinden ünlü mimar Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. MHP Genel Merkezi'nin mimarı da olan Ahmet Vefik Alp, Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 11:54:00 - 2021-01-10 11:55:58
Acı haber geldi! MHP'nin önemli ismi Ahmet Vefik Alp vefat etti

Ünlü mimar Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp hayatını kaybetti. Aileye yakın isimler ölüm haberini doğrularken, rahatsızlığıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Ahmet Vefik Alp, MHP Genel merkezinin binasını ve Ozan Arif’in anıt mezarlarını tasarlayan isimdi.

Ülkücü hareketin çok yakından tanıdığı Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp aynı zamanda 1994 mahalli idareler seçimlerinde MHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmuş, MHP Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in de danışmanlığını yapmıştı.

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