  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Acı haber geldi! 2 askerimiz şehit oldu
Gündem

Acı haber geldi! 2 askerimiz şehit oldu

Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen, şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 10:03:00 -
Acı haber geldi! 2 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'in Lice ilçesindeki 'Eren Abluka-18 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışmada yaralanan 3 askerden 2'sinin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen 'Eren Abluka-18 (Şehit Jandarma Onbaşı Doğan Dağcı) Operasyonu'nda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan yaralanmıştır. Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı personelimize ise acil şifalar diliyoruz" denildi.

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerinin sevk edildiği belirtildi.

11
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat Karahan

Allah rahmet eylesin. Geride Kalanlar Allah sabır versin.

Murat ben

Allah şehitlerimize rahmet eylesin, ailesine sevenlerine sabır versin inşallah. Pkk ile birlik olan yedili masa derhal dağıtılmalı inşallah!
TÜM YORUMLARA GİT ( 11 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23