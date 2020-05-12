  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Acı görüntü! Kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında ağladı

Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Mehmet Akif Akel, otomobil çarpması sonrası hayatını kaybetti. Kaza sonrası küçük Mehmet'in babası, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:41:00 -
Acı görüntü! Kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında ağladı

Amasya'da, 10 yaşındaki Ahmet Akif Akel yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, saat 09: 30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı