Acı görüntü! Kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında ağladı
Amasya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Mehmet Akif Akel, otomobil çarpması sonrası hayatını kaybetti. Kaza sonrası küçük Mehmet'in babası, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu.
Amasya'da, 10 yaşındaki Ahmet Akif Akel yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kaza, saat 09: 30 sıralarında merkeze bağlı Ezinepazar Köyü'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Akif Akel'e, otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.Kazayı haber alarak olay yerine gelen Suat Akel, oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, çocuğun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.