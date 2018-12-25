0553 313 94 23

Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi

Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin neden olduğu Endoznezya'daki tsunamide ölü sayısı 429'a çıktı.

25 Aralık 2018 Salı 19:38
Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi

Endonezya'da Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 429'a yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 429'a çıktığını, yaralı sayısının ise bin 400 olduğunu kaydetti.

En az 128 kişi kayıp

Nugroho, en az 128 kişinin ise hala kayıp olduğunu ifade etti.

Bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau'nun Çocuğu) Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

Anak Krakatau Yanardağı'ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 19:38
  1. Anak Krakatau
  2. Pasifik Ateş Çemberi
  3. Ulusal Afet Yönetim Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
    1. Fikret Orman'dan Şenol Güneş açıklaması
    2. Rusya Ukrayna'ya yönelik yaptırım..
    3. Saadet Partisi İzmir belediye başkan..
    4. Sebze hazırlamak da iş mi deyip geçmeyin
    5. Şanghay Shenhua'da Flores dönemi
    6. Libya'daki terör saldırısına kınama
    7. "KDV'nin belli sürelerle..
    8. Afganistan tezkeresi TBMM Genel..
    9. Acı bilanço! Ölü sayısı 429'a yükseldi
    10. Gaziantepspor'a transfer yasağı
    11. Saadet Partisi Ankara belediye başkan..
    12. Kanserden korunmak için...
    13. Başkan Erdoğan Ürdün Başbakanı Ömer..
    14. Hızlı ve çok sıcak yemeyin
    15. "Sudan'daki ekonomik sıkıntının nedeni..
    16. Dövme değil, kadınların geçici süsü..
    17. Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım:..
    18. Metro istasyonunda korkunç olay!
    19. Dövmeden kurtulmak işkenceden beter
    20. Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?