Acı bilanço açıklandı! Sonrasında uzman isim tek tek paylaştı: Çocuklarda yeme bozukluğuna dikkat!

Çocuklarda depremin yarattığı travmaya bağlı olarak kaygı bozukluklarının ve depresyona kadar ilerleyen duygu durum değişikliklerinin görülebileceğini belirten Uzman Psikolog Betül Yaman, “Çocuklarda deprem sonrası dönemde saldırgan davranışlar, huzursuzluk, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik, odaklanamama, uyku ve yeme düzenindeki bozulmalar, parmak emme ve tırnak yeme, bebeksi davranışlar, içine kapanma, fiziksel nedeni olmayan mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler gözlemlenebilir. Bu tepkiler çocuk ve gençlerin deprem felaketini takip eden günlerde göstermeleri beklenen olağan tepkilerdir” dedi.

Uzmanlar tarafından yeme bozukluğuna ilişkin 16 ülkeden 32 araştırmanın derlemesi ve analizi, JAMA Pediatrics dergisinde yayımlandı.

Çocuk ve ergenlerin yüzde 22'sinin yeme bozukluğu belirtileri gösterdiği tespit edilen araştırmada, bu rakamın yüksek vücut kitle endeksine sahip olan ve ergenlikten yetişkinliğe geçiş dönemdeki kızlar arasında daha yüksek olduğu belirtildi.

Araştırmada, çocukların yeme bozukluğu belirtilerini gizleyebilecekleri ya da utanç verici olduğunu düşündükleri için yardım almaktan çekinebilecekleri kaydedildi ve bu nedenle çocuklara tam tedavi yapılamayabileceği aktarıldı.

İspanya'daki Castilla-La Mancha Üniversitesinde araştırmacı ve araştırmanın yazarı Dr. Jose Francisco Lopez-Gil, "Yeme bozukluğu çocuk ve ergenler arasında ciddi bir sorun. Bu hastalığın erken tespiti ve müdahalesi uzun vadede ortaya çıkacak sağlık sorunlarını önlemek için çok önemli." ifadelerini kullandı.

Yetişkinlerin hem kendilerinde hem de çocuklarında yeme bozukluğu belirtilerinin farkında olması gerektiğini belirten Lopez-Gil, kilo takıntısı, sıkı beslenme kuralları, aşırı yeme gibi davranışların bu belirtiler arasında olabileceğini kaydetti. dogruhaber'in aktardığı bilgilerde: Lopez-Gil, çocuklarda yeme bozukluğu belirtileri görüldüğü anda uzmana danışılması gerektiğini vurgulayarak, ebeveynlerin çocuklarına bunun utanılacak bir durum olmadığını anlatarak destek olabileceğini aktardı.

Uzman Psikolog Betül Yaman şöyle devam etti;

Uzman Psikolog Betül Yaman, depremin çocuklar üzerindeki etkisi ve bu süreçte ailelere düşen görevler hakkında açıklamalarda bulundu. Doğal afetlerin etkilerinden bahseden Uzm. Psk. Yaman, “Dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair inancımız yaşamımız süresince zamanla oluşur. Ani ve beklenmedik doğal afetler, bizi derinden sarsar ve dünyanın güvenilir bir yer olduğuna dair bu inancımızı zedeler. Doğal afetler öngörülemeyen, etkileyeceği alan ve etki düzeyi tahmin edilemeyen, çok fazla sayıda can ve mal kayıpları ile sonuçlanabilen doğa olaylarıdır. Dünyada ve ülkemizde her yıl birbirinden farklı doğal afetlerin yaşandığına ve bunların sonuçlarının toplumlar üzerindeki etkilerine tanıklık ediyoruz. Travmatik olaylardan sonra verilen tepkiler sadece afeti yaşayanlarda değil, ailelerinde, yakınlarında, tanık olan ve sosyal medya üzerinden maruz kalan kişilerde de görülebilir” diye konuştu.

ÇOCUKLARDA ENDİŞE VE KAYGI YARATABİLİR

Çocuklar ve gençlerin afetlerden etkilenen en hassas ve savunmasız bireylerden olduğuna dikkat çeken Uzm. Psk. Yaman, şunları söyledi: “Çocuklar ve gençlerin yaşlarına, mizaçlarına, önceki yaşantılarına, maruz kalma durumlarına bağlı olarak gösterdikleri tepkilerin yoğunluğu değişkenlik gösterebilir. Örneğin, okul öncesi çocuklar soyut düşünemedikleri için depremi zihinlerinde işleyemezler ve deprem belirsiz bir kavram olduğu için çocuklarda yoğun endişe, kaygı ve güvensizlik yaratabilir. Tıpkı ölüm ve diğer doğal felaketlerde olduğu gibi depremle ilgili çocuğa yapılacak açıklama da çocuğun yaşına ve gelişimsel seviyesine uygun olmadır.”

DUYGU DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ GÖRÜLEBİLİR

Çocukluk çağında yaşanan doğal afetlerin yarattığı travmanın etkilerine bağlı olarak kaygı bozuklukları, depresyona kadar ilerleyen duygu durum değişiklikleri ve somatik yakınmalar gözlemlenebileceğini vurgulayan Uzm. Psk. Yaman, “Saldırgan davranışlar, huzursuzluk, davranış değişiklikleri, aşırı hareketlilik, odaklanamama, uyku ve yeme düzenindeki bozulmalar, parmak emme ve tırnak yeme, bebeksi davranışlar, içine kapanma, fiziksel nedeni olmayan mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi gibi belirtiler gözlemlenebilir. Bu tepkiler çocuk ve gençlerin deprem felaketi gibi bir felaketi takip eden zamanda göstermeleri beklenen olağan tepkilerdir” açıklamasında bulundu.(dha)

Doğal afetlere bağlı çocuklarda oluşabilecek travmalar günlük yaşanılan stresten çok farklı bir durumdur. Bu tür travmalar kişinin hiç beklediği bir anda olup birçok hayatı etkileyen en çokta çocukların derinden aldığı yaralara neden olmaktadır. Peki belirtileri nelerdir?

Yeme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Yeme bozukluğu belirtileri, kendini farklı durumlarla gösterir. Bu semptomların en yaygın biçimde görülenleri şu şekilde sıralanabilir;

Bireyin bir anda aşırı yemeye başlaması ya da yemesini aşırı kısması,

Yemek sonrası kusma,

Yemek sonrası ağır egzersiz yapmak.

Yeme bozukluğu, hayatın herhangi bir döneminde ve herhangi bir cinsiyette görülebilmektedir. Fakat genellikle adölesan dönemindeki genç kızları ve genç kadınları etkileyen önemli bir sağlık sorunudur.