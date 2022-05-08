Acı biberin bağırsaklara faydaları nelerdir? Acı kırmızı biberin sağlığa faydaları

Acı biberin faydaları sağlığımızı koruyor, fakat acı biberin yan etkilerini de görmemek mümkün değil. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, günde 2 adet tüketeceğiniz acı kırmızı biberin 5 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

ACI BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

Kötü kolesterolü düşürüyor

Baharat olarak da yaygın kullanılan acı biber geniş bir fizyolojik ve farmakolojik etki yelpazesine sahip. Safra oluşumunu uyaran acı biber, kolesterolün vücuttan atılımı için önemli olan safra asitlerinin üretimini de artırıyor. Özellikle kötü kolesterol seviyesi bu sayede düşüyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR

Acı biber tüketimi metabolizmayı hızlandırıyor. Lifli yapısı ve acı etkisi bağırsakların çalışmasını sağlıyor ve kabızlığı önlüyor. Acı biber metabolizmayı hızlandırdığı için kilo kontrolü yapmak isteyenlerin de tüketmeyi düşünebileceği bir besin. Ancak aşırı tüketiminden kaçınmalı. Günde 2 adedi geçmemekte fayda var. Aksi halde fazlası, özellikle ülser varsa midede sorunlara neden olabiliyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR



Acı biber içeriğinde yüksek oranda beta karoten bulunduruyor ve bu sayede kansere karşı koruyucu etki sağlıyor. C vitamini ise vücut direncini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirip genel olarak hastalıklara karşı koruyucu bir şemsiye görevi görüyor.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Acı biberin içeriğindeki kapsaisin bileşiği bibere acı tadını vermesine karşın birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Tüm dünyada yetişebilen acı biber ayrıca vücudun vitamin, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılıyor. Böylece vücut direncini artırmak ve vücudu hastalıklardan korumak mümkün hale geliyor.

AĞRIYI GİDERMEYİ SAĞLIYOR



Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan “Yapılan araştırmalar acı biberde kayda değer miktarda bulunan kapsaisinin, aynı zamanda etkili bir ağrı kesici özellik taşıdığını gösteriyor. Kapsaisinin krem şeklinde uygulanan formu da; özellikle zona, fibromiyalji, kas ağrılarında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında ağrı kesici olarak ağrılı bölgeye uygulanıyor ve uygulamadan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlıyor” diyor.

ACI BİBERİN ZARARLARI VAR MIDIR?

Birçok faydası olmasına rağmen acı biber tüketiminin sakıncalı olduğu durumlar da mevcut. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, özellikle mide yanması, ülser veya hemoroit şikayeti olanların acı tüketiminden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Acı biber içeriğinde yüksek oranda beta karoten bulunduruyor ve bu sayede kansere karşı koruyucu etki sağlıyor. C vitamini ise vücut direncini arttırarak bağışıklık sistemini güçlendirip genel olarak hastalıklara karşı koruyucu bir şemsiye görevi görüyor.

VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIYOR

Acı biberin içeriğindeki kapsaisin bileşiği bibere acı tadını vermesine karşın birçok faydayı da beraberinde getiriyor. Tüm dünyada yetişebilen acı biber ayrıca vücudun vitamin, kalsiyum ve potasyum ihtiyacını karşılıyor. Böylece vücut direncini artırmak ve vücudu hastalıklardan korumak mümkün hale geliyor.

AĞRIYI GİDERMEYİ SAĞLIYOR

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan “Yapılan araştırmalar acı biberde kayda değer miktarda bulunan kapsaisinin, aynı zamanda etkili bir ağrı kesici özellik taşıdığını gösteriyor. Kapsaisinin krem şeklinde uygulanan formu da; özellikle zona, fibromiyalji, kas ağrılarında, diyabetik hastalarda, ayak yanmalarında ağrı kesici olarak ağrılı bölgeye uygulanıyor ve uygulamadan birkaç gün sonra etkisini göstermeye başlıyor” diyor.

ACI BİBERİN ZARARLARI VAR MIDIR?

Birçok faydası olmasına rağmen acı biber tüketiminin sakıncalı olduğu durumlar da mevcut. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilem İrkin Koçan, özellikle mide yanması, ülser veya hemoroit şikayeti olanların acı tüketiminden kaçınmaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Acı biberin bağırsaklara faydaları nelerdir?

Dünya üzerinde farklı yetiştirilen ve farklı tüketilen acı biber ilaç sektöründe de ham madde olarak yer alır. Biberin acı olmasındaki en etkin madde capsaicindir. Bu madde aynı zamanda C vitamini özelliği görür. Aynı zamanda yüksek lif kaynağı olan acı biber, doğal bir mucizedir. Vücudu adeta yenileyen acı biber aşırı tüketildiğinde tahribata da neden olur. Araştırmalara konu olan acı biberin hücreleri yenilediği fark edilmiştir. Bu da biberin kanser tedavilerinde etkili olup olmadığı yönünde araştırmalar yapılmasına sebebiyet verdi. Tüm araştırmaların sonucunda acı biberin insan vücudunu yenilediği kanıtlandı. Uzmanlar her hangi bir sindirim problemi olmadıkça düzenli tüketildiğinde acı biberin vücudu tüm hastalıklara karşı koruduğunu vurguluyor.

Sindirim sistemini destekleyerek kabızlığa iyi gelir. Acı biber bağırsak sağlığını koruyarak kolon kanseri ve parkinson hastalıklardan korumaktadır. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayan acı biber, kabızlıktan kaynaklı şişkinliğe de iyi gelerek daha kalıcı kilo vermeye yardımcı olmaktadır.