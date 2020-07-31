  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta kurban keserken yaralanan 193 kişi hastanelere başvurdu

Yeniakit Publisher
2020-07-31 19:17:51 -
"Acemi kasaplar" hastanelik oldu

RİZE (AA) - Rize, Giresun, Ordu, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta 193 kişi kurban kesmeye çalışırken yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Rize'de 99 kişi bıçak veya hayvan darbeleriyle yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Yaralılardan 5'i Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı, diğerlerinin tedavisi ayakta yapıldı.

- Giresun

Giresun'da da kurban kesimleri sırasında 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere başvurdu.

Yaralıların tamamı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

- Ordu

Ordu'da kurbanlıklarını keserken yaralanan 20 kişi hastanelere başvurdu.

Yaralılar, Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ayakta tedavi edildi.

- Artvin

Artvin'de 42 kişi Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralandı.

Kentteki hastanelere başvuran vatandaşlardan 40'ı taburcu edildi, 2'si tedavi altına alındı.

- Gümüşhane ve Bayburt

Gümüşhane'de kurban keserken yaralanan 9 kişiden 7'si ayakta tedavi sonrası taburcu edildi, 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Bayburt'ta da kurban kesimi sırasında hafif yaralanan 11 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı