Malatya’da acemi kasaplar hastanelere akın etti.

Malatya’da her kurban bayramında olduğu gibi bu yıl da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi yaralı acemi kasaplarla doldu.

Kurbanlıklarını kendi imkanları ile kesmek isteyen bir çok vatandaş kesim sırasında kendilerini yaralayınca soluğu hastanelerde aldı. Acil servise gelen acemi kasapların çoğu ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.