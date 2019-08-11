Acemi kasaplar acil servislerde yoğunluk oluşturdu Erzurum’da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Erzurum’da acemi kasaplar hastanelerin acil servislerinde büyük bir yoğunluk oluşturdu.

Sabah bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Ellerinden, ayaklarından kesilerle yaralanan çok sayıda acemi kasap Erzurum’da Bölge Eğitim Araştırma hastanesi, Palandöken Devlet hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servislerine başvurdu.

Acil servislerde müdahaleleri yapılan acemi kasaplar yeniden evlerinin yolunu tuttu.

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