0553 313 94 23

Açar’dan EMO’ya ziyaret

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odası’nı (EMO) ziyaret etti.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
Açar’dan EMO’ya ziyaret

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odası’nı (EMO) ziyaret etti.


Proje Tesis Yöneticisi İzzettin Kılınç ve Sistem İşletme Mühendisi Umut Erpolat ile birlikte EMO’yu ziyaret eden İl Müdürü Açar’ı Batman Şube Başkanı Fırat Tüzün ve diğer yöneticiler karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren ziyaret sırasında Dicle Elektrik ile EMO’nun Batman’da yaptıkları çalışmaların yanı sıra, abone uygulamaları, enerji alanında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.


Ziyaretin verimli geçtiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kentteki resmi kurumlar ve STK’lar ile sağlıklı bir diyalog ortamı oluşturmak istediklerini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan eğitimler yeniden başlıyor
    1. Kaşıkçı cinayeti nedeniyle durdurulan..
    2. Bağcılar’ da 5 bin kişilik aşure..
    3. Kale-i Tavas’da 3 bin mezar taşının..
    4. Selde hayatını kaybeden çocuklar..
    5. 10 bin feet yükseklikte okul zili
    6. Zeytinlik alanda feci yangın!
    7. Çanakkale'de 127 düzensiz göçmen..
    8. Çocuğu okula nasıl alıştırabilirim?
    9. Topçu: Terör örgütünün kökünü kazıyacağı
    10. Trabzon’da fuhuş operasyonu
    11. TBB'den Diyarbakır'da oturma eylemi..
    12. Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer..
    13. Silifke’de okulların ve öğrencilerin..
    14. Bakan Çavuşoğlu: “Fatih, Yavuz,..
    15. Açar’dan EMO’ya ziyaret
    16. Almanya'ya Suudi Arabistan çağrısı:..
    17. Musul’da patlama: 1 ölü
    18. İtalya'da 2. Conte hükümeti güvenoyu..
    19. Milli tıbbi cihazlar Barselona'da..
    20. TİM, ABD pazarındaki elini stratejik..
    21. Mudanya 2019’da da hizmetle buluştu
    22. Kars’ta çalınan hayvanlar Ardahan’da..
    23. İngiliz Parlamentosu'ndan skandal..
    24. El-Hak Platformundan İstanbul..
    25. Bursaspor’a destek büyüyor
    26. Türk Hava Yolları THY personel alımı..
    27. Zabıta teşkilatı 193 yaşında
    28. Bursalı objektifler Tokat’ı..
    29. Melikgazi’de ’09.09.2019 günü Saat:..
    30. Bursalı hemşire kaza kurbanı
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'na tepki: Hangi yüzle buraya geliyorsun?
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    Esed rejiminden skandal tehdit! 'Reddediyoruz, engellemekte kararlıyız'
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    CHP'liler AK Parti'nin kurduğu 7 bin kameralık güvenlik sistemini de sahiplendi: Teşekkürler Ekrem Başkan!
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    Metin Külünk'ten Meral Akşener'e dikkat çeken soru: Siz mi organize ediyordunuz?
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap
    'Susamam' klibine AK Partili Hamza Dağ'dan tokat gibi cevap

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Toplama kampına giden heyetteki Arnavut gazeteci Çin'in 'Doğu Türkistan' propagandasını yerle bir etti!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!
    Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı... İmamoğlu'ndan Soylu'nun sözlerine dair açıklama!