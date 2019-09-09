Açar’dan EMO’ya ziyaret

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, Elektrik Mühendisleri Odası’nı (EMO) ziyaret etti.

Proje Tesis Yöneticisi İzzettin Kılınç ve Sistem İşletme Mühendisi Umut Erpolat ile birlikte EMO’yu ziyaret eden İl Müdürü Açar’ı Batman Şube Başkanı Fırat Tüzün ve diğer yöneticiler karşıladı. Yaklaşık 2 saat süren ziyaret sırasında Dicle Elektrik ile EMO’nun Batman’da yaptıkları çalışmaların yanı sıra, abone uygulamaları, enerji alanında yaşanan sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.

Ziyaretin verimli geçtiğini belirten Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, kentteki resmi kurumlar ve STK’lar ile sağlıklı bir diyalog ortamı oluşturmak istediklerini ifade etti.