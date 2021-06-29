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Siyaset Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış... Gelecek Partili isim Davutoğlu’nu yok saydı!
Siyaset

Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış... Gelecek Partili isim Davutoğlu’nu yok saydı!

Eleştirdiği meselelerde lideri Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’de siyaset yaptığını unutan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Bugüne kadar yapılmış havalimanından, şehir hastanesine kadar, ne kadar gerçek değer üzerinde bir ödeme varsa asıl biz onları söke söke alacağız." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 14:02:00 -
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış... Gelecek Partili isim Davutoğlu’nu yok saydı!

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu’na yakınlığı ile bilinen ne bağlı bir yayın platformuna konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’yi eleştirmek için gözü dönen Özcan, lideri Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti içinde siyaset yaparken yapılan icraatleri hedefe koymaktan bile çekinmedi.

Kanal İstanbul projesinin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla atıldı. Temel atma töreninde konuşan Erdoğan, muhalefetin "Kimse ihaleye girmesin, parasını vermeyeceğiz" sözüne karşılık "Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar" diyerek cevap vermişti.

Aç tavuk kendini buğday ambarında sandı

Erdoğan’ın açıklamalarını diline dolayan Özcan, Davutoğlu’nun o dönem AK Parti’de olduğunu görmezden gelerek hastane ve havalimalarına verilen paraları da geri alacaklarını iddia etti.

“Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış” dedirten şekilde ahkam kesen Özcan şu hezeyanlarda bulundu;

"Sayın Cumhurbaşkanı, bugün AK Parti'yi yöneten yöneticiler, sadece kendilerinin yerli ve milli olduğunu iddia eden siyasetçiler, bizi Londra'daki tahkimle mi tehdit ediyorlar? Mesele sadece Kanal İstanbul meselesi değil. Bugüne kadar yapılmış havalimanından, şehir hastanesine kadar, ne kadar gerçek değer üzerinde bir ödeme varsa asıl biz onları söke söke alacağız."

Özcan’ın bu sözleri “Bu arkadaş o havalimanları ve şehir hastanelerinin yapıldığı esnada lideri Davutoğlu’nun AK Parti’de siyaset yaptığının farkında değil mi?” sorusunu sordurttu.

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