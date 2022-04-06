Aç karnına sarımsak yerseniz ne olur? Süte sarımsak karıştırmak neye iyi gelir?

Bir soğanlı bitki türü olan sarımsak, yıllık bir bitkidir. Sarımsak, yemeklerde bir lezzetlendirici olarak yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda eski ve modern tarih boyunca bir ilaç olarak da kullanılmıştır. Çok çeşitli hastalık ve durumları önlemek ve tedavi etmek için sarımsak en büyük destekçi olmuştur. Sarımsak Allium cinsine aittir ve soğan, rakkyo (Asya'da bulunan bir soğan), yeşil soğan, bıçak, pırasa ve soğancıkla yakından ilgilidir. Binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılmış ve Eski Mısır'da hem mutfak hem de sağlık ve tedavi yararları için kullanılmıştır.

Aç karnına çiğ sarımsak yutmanın faydaları

Antienflamatuar ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunan sarımsağın farklı tüketim çeşitleri vardır. Sağlık açısından en çok önerilen tüketim şekli ise sarımsağın çiğ tüketilmesidir.

Sarımsağı çiğ olarak tüketmek, içinde bulunan antibiyotik özelliğinin daha yüksek bir şekilde etki etmesini sağlar. Vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri sağlar ve böylece vücuttaki direnci de artırmış olur. Aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir.

Sarımsaklı süt astımdan kalp sorunlarına kadar birçok rahatsızlığa iyi gelen bir karışımdır. Halk arasında sarımsaklı süt doğal bir ilaç olarak bilinir. Yapımı son derece basit olan bu karışımı siz de evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Sarımsak sütü nasıl yapılır?

Sarımsakların kabuklarını soyup yıkayın ve iri iri dilimleyin. (Aroması daha az olsun isterseniz her bir dişin üzerine bıçakla hafifçe vurup çatlamasını sağlayın ve dişleri bu şekilde bütün halde kullanın) Bir tencerenin içine sütü, suyu ve sarımsakları aktarın ve tencereyi ocağa alın. Orta ateşte sürekli karıştırarak karışımı kaynatmaya başlayın. Güzelce kaynadıktan sonra karışımı ocaktan alın, bir süzgeçten geçirerek içindeki sarımsakları ayırın. Sütlü karışımı ılımaya bırakın. Güzelce ılığından emin olduktan sonra su bardaklarına aktarın. İçine balı ilave edip karıştırın ve afiyetle için.

Süte sarımsak karıştırmak neye iyi gelir?

Sarımsak sütü, içindeki sarımsak, süt ve baldan aldığı güçle öksürük krizlerine çözüm oluyor.

Bu etkisiyle boğaz ağrısına iyi geldiği de söyleniyor.

Kolesterolün dengelenmesine, özellikle yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor.

Sarımsaklı süt, düzenli tüketildiğinde kalp ve damar sağlığı üzerinde olumlu etkilerde bulunuyor.

Eklem ağrısı çekenlerin de bu ağrılarını hafifletiyor.

Son olarak yorgunluk ve uykusuzluğa iyi geldiği de biliniyor. Bu etkisinden faydalanabilmek için özellikle uyumadan 2-3 saat kadar önce içilmesinin daha rahat ve kaliteli bir uyku sağlayacağı biliniyor.

Her gün sarımsak yersek ne olur?

Her gün sarımsak yutmak, içerdiği antioksidan, mineral ve vitaminler sayesinde vücuda direnç kazandırır.

Mide, prostat, göğüs gibi pek çok kansere karşı koruma sağlar.

Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir ve metabolizmayı düzenler.

Tümör oluşumunu engellemeye yardımcı olur.

Antimikrobiyal özelliği sayesinde bakteri, virüs ve parazitlere karşı etki gösterir.

Damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini korur.

Kan şekerini düzenlediği için tansiyon düşürmeye yarar sağlar.

Enerji kaynağı olarak bilindiğinden halsizlik veya yorgunluk sıkıntılarına iyi gelir.

Hazımsızlık ve kabızlık problemlerine iyi gelir.

Akciğer bronşlarını açar ve rahat nefes alınmasını sağlar.

Saç ve tırnakların güçlenmesine yardımcı olur.

Demir, fosfor ve B vitamini eksikliklerine takviye sağlar.

Düzenli tüketildiğinde cilt tonunda eşitlenme ve gözaltı morluklarında düzelme görülür.

Cildi ölü deriden arındırarak nefes almasını sağlar.

Antibakteriyel özelliği ile akne, sivilce ve siyah noktalardan kurtulmaya yardımcı olur.

Günde kaç sarımsak yemeli?

Bileşen açısından en yüksek değerlere sahip bir bitki olan sarımsağın tüketiminde dikkatli olunmadığı takdirde olumsuz etkiler görülebilir. Bu nedenle günde en fazla iki adet çiğ sarımsak yutulması önerilir.

Eğer sarımsak, önerilen adetten fazla tüketilirse midede ağrı, vücudun farklı yerlerinde kaşıntı gibi sorunlara yol açabilir. Bunların yanı sıra tansiyon, şeker ve kolesterol seviyelerinde de hızlı bir düşüşe neden olabilir.

sarımsağın zararları

Çiğ sarımsak yutmanın yan etkileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ağrı, bulantı, vücutta kızarıklık ve ishal bu yan etkiler arasında yer alır. Eğer sarımsak yuttuktan sonra bu yan etkiler ile karşı karşıya kalırsanız sarımsak yutmayı bırakmalısınız. Gerektiğinden fazla sarımsak tüketimi, şu sorunlara yol açmaktadır:

Fazla sarımsak tüketimi, midede ağrı ve ciltte kaşıntıya yol açabilir. Çiğ sarımsak yutmak, özellikle reflü ve gastrit sorunları olan kişiler için önerilmez.

Aşırı tüketim sonucunda halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar baş gösterebilir.

Kan inceltici özelliği nedeniyle kan inceltici ilaç kullanan hastalar kesinlikle doktorlarına danışmadan kullanmamalıdır.

Bazı uzmanlar, sarımsağın doğum kontrol haplarının etkisini azalttığını ileri sürmektedir.

Sarımsak, bileşenleri sayesinde tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Bu nedenle tansiyon problemi yaşayan kişiler sarımsak tükettiğinde sorun yaşayabilir.