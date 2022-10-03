Aç karnına dut yemenin faydaları saymakla bitmiyor! Kara dut ve beyaz dutun sağlığa 10 süper faydası

Dutun Faydaları ve Zararları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Dut meyvesi bağırsaklar için faydalı bir besindir. Metabolizmayı daha hızlı çalıştıran dut meyvesi bağırsaklar için de dosttur. Özellikle bağırsakta meydana gelen kurtların düşürülmesine yardımcı olur. Aç karnına uygun miktarda tüketildiğinde kabızlık problemini de ortadan kaldırmaya yardımcıdır.

Dut ve Ddut yaprakları uygun kullanımda ateş düşürücü, ödem atıcı, sindirim dengeleyici, kan şekerini düzenleyici gibi birçok etkilere sahiptir. Dut meyvesi; içeriğinde bulunan şeker sayesinde vücuda enerji verir, iltihapları giderir, öksürüğü azaltır, vücudun bağışıklığını arttırır.

Taze iken çok faydalı olan, kurutulduğunda faydası iki katına çıkan dutlar, sağlığa her açıdan yarar sağlayabiliyor. Kışın taze olanı bulunmadığından, yaz aylarında toplayıp kurutabilir veya güvenilir yerden kuru dut temin edebilirsiniz.

Aç karnına dut yemenin faydaları

Aç karnına yenen beyaz dut bağırsak solucanlarını düşürür. Dut, aynı zamanda yorgunluk hissinin azalmasına yardımcı olur.

BÖBREKLERİN YAĞINI BESLER!

En önemlisi de yaşlanmayı geciktirerek cildin daha taze ve diri kalmasını sağlar ve guatr hastalığına iyi gelir.

Kurutulmuş karadutun faydaları: Kışın yaş olarak tüketilemeyen dutu, kurutulmuş olarak tüketmek hem sağlığınıza fayda sağlar hem de tatlı ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olur. Doğal antibiyotiktir.

Kırmızı dutun faydaları: Bağışıklık Sistemini Güçlendirir. Yıpranmış bağışıklık sisteminin onarılmasına yardımcı olur.

Peki, Kara dut ve beyaz dutun sağlığa faydaları nelerdir? İşte cevaplar...

Dutun Sağlığa Faydaları

1. Yaşlanmayı Geciktirir

Antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmaya yardımcı olur ve dut ağacının gövdesi, yaprakları ve meyvelerinin tamamı çeşitli antioksidanlar içerir. Bunlar arasında resveratrol adı verilen antioksidan özellikle dikkat çekmektedir. Araştırmalar, resveratrol’un yaşlanma karşıtı etkileri olduğunu göstermektedir.

2. Bağışıklı Sistemini Destekler

Dut, makrofajları aktive eden alkaloitler içerir. Makrofajlar, sağlık tehditlerine karşı alarm vererek bağışıklık sistemini harekete geçiren beyaz kan hücreleridir.

3. Kan Şekeri Seviyelerini Dengeler

Henüz daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, dutun dengeli kan şekeri seviyelerini destekleyen bileşikler içerdiği düşünülmektedir. Çin, Trinidad ve Tobago’daki geleneksel tıp uygulamalarında, dengeli kan şekeri seviyelerini teşvik etmek için dut yaprakları kullanmıştır.

4. Besin Deposudur

Kuru dut harika bir protein, C ve K vitamini, lif ve demir kaynağıdır. Ve bu sağlıklı besin neredeyse her marketten temin edilebilir. Harika bir atıştırmalık olarak kendi başına tüketebilir ya da en sevdiğiniz tatlılara ve içeceklere ekleyebilirsiniz. Sıcak bir iklimde yaşıyorsanız ve yakınlarda dut ağaçları olacak kadar şanslıysanız, ağacın taze meyvelerinin tadını çıkarabilirsiniz. Meyveler kadar lezzetli olmasalar da, dut yaprakları da protein, lif ve besin içeriyor!

5. Cilt Sorunlarını Giderir

Geleneksel Çin tıbbı uzmanları, dutun ciltte şişlik ve kızarıklık için ilaç olarak kullanıldığını belirtiyor. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, kurkumin (zerdeçalın etken maddesi) ve dut yaprağı karışımının bu tür tahrişler için doğal çözüm yollarından biri olabileceği tespit edilmiştir.

6. Dut beyin sağlığı için faydalı mı?

Tayland’ın Khon Kaen Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, bu soruyu cevaplamak için dutun hafıza bozukluğu ve beyin hasarı üzerindeki etkilerini keşfetmek üzere erkek fareler üzerinde bir çalışma başlattı. Dut, bilişsel bir arttırıcı ve nöroprotektan olarak tanımlanmadan önce daha fazla araştırma yapılması gerek de, çalışmada dut tüketen farelerin daha iyi hafıza ve daha az oksidatif strese sahip oldukları gözlendi.

Karadut tansiyonu etkiler mi?

Karadut suyu, kan basıncını düşürücü etkilere sahiptir. Yüksek tansiyon riski azaltır. Antibiyotik özelliğiyle, kalp krizinin meydana gelmesinin önüne geçici etkilere sahiptir.

Karadut Özü bebeklere faydaları

Bebekler İçin Karadut Özünün Faydaları

Karadut çok yüksek miktarda antioksidan içermektedir.

%80'e yakın bir oranda lif içermektedir.

Astım ve bronşit gibi solunum yolu enfeksiyonlarına iyi gelir.

Bebeklerde pamukçuk tedavisinde kullanılır.

Kalsiyum içeriği yüksektir ve kemik sağlığını geliştirir.

Kuru duttan neler yapılabilir?

Türkiye'nin batısında ipekböcekçiliğinde kullanılan ve sadece meyvesi yenilen dutun, İç Anadolu, Güney ve Doğu Anadolu bölgelerinde bütün bunların yanında pekmezi, pestili, ezmesi, kurusu, cevizli sucuğu ve şurubu yapılarak çeşitli yiyecek-içecek ürünleri elde edilir.

İlginizi çekebilir → Kabuklarını atmayın, kelliğin çaresi onda! Saç ektirmeden kelliğe çözüm → TIKLAYINIZ

Karadut şurubu nasıl yapılır?

1 kg karaduta 1 su bardağı toz şeker, 2-3 su bardağı su ve 1/4 adet limonun suyunu ilave edin. Karadut suyunuzun çok daha uzun süre dayanması için içerisine limon tuzu ilavesinde de bulunabilirsiniz. 1 kg karaduta 1 tatlı kaşığı limon tuzu ilave edebilirsiniz. Ardından güzelce kaynatın.

Karadut şurubu faydaları ve Zararları

Potasyum, manganez, demir ve bakır gibi mineraller açısından zengin olan karadut şurubu kan hücrelerinin sağlığını korur ve destekler. Karadut şurubunu yaz mevsimi boyunca tüketen kişilerde UVA ve UVB ışınlarına karşı doğal bir cilt koruması gelişir.

Kuru Dut Nasıl Tüketilmeli?

Tüm besinlerde olduğu gibi kuru dut tüketirken bazı hususlara dikkat edilmeli, ölçü kaçırılmamalıdır. Aksi durumlarda alerjik sorunlara neden olabilir. Kuru dut, hem ağzı yoluyla tüketilebilir hem kaynatılarak suyu içilebilir.

Uzmanlar, ağız yoluyla tüketiminin çok daha faydalı olacağını belirtirler. Bunun yanında, kuru dutun içerisinde bol miktarda protein bulunur. Bol miktarda protein içerdiğinden, günde en fazla 1 avuç tüketilmelidir. Fazlası tüketilirse, vücuda fayda sağlamak yerine, zararlar verebilir.

Kuru Dut Yan Etkileri Var mı?

Kuru dut, sağlık açısından birçok faydalı etkiye sahiptir. Ancak bazı durumunda aşırı tüketilebilir veya bünyenin hassas olması halinde, çeşitli ters tekiler görülebilir. Yapılan çalışmalara göre kuru dut aşırı tüketilince, diyabet rahatsızlığına neden olabilir. Şeker düzeyinin ani düşmesine veya yükselmesi dut kurusu tüketildikten sonra meydana çıkabilir.

Alerjik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bu durum hassas bünyeli kişilerde görülebilen sorundur.

Kemoterapi döneminde kuru dut tüketilmemelidir. Ayrıca kuru dutun, çok nadir olsa bile cilt kanserine yol açabileceği belirtilir. Ancak bu durum çok az görülür. Tüketim öncesi uzmanlara danışılması uygun olacaktır.