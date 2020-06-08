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Yerel

Aç kalan yavru yaban keçilerine vatandaşlar sahip çıktı

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Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:10:53 -
Aç kalan yavru yaban keçilerine vatandaşlar sahip çıktı

Malatya’da dağlık bir alanda aç ve bitkin halde bulunan 2 yavru yaban keçisi Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi


Malatya’da dağlık alanda aç ve bitkin halde 2 yavru yaban keçisini bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne bildirdi. Yavrulara yem veren vatandaşlar daha sonra yaban keçileri Doğa Koruma Milli parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekipler tarafından teslim alınan yavrular, veteriner hekimler tarafından sağlık taraması ve bakımdan geçirildi. Yavruların devam eden tedavi ve bakımlarının ardından doğaya salınacağı öğrenilirken, ekipler bölgede kaçak avlanma konusunda uyarılarda bulundu.


Geçtiğimiz hafta da Yeşilyurt ilçesinde 20’den fazla yaban keçisi sürü halinde yerleşim alanına kadar inmiş ve bir çiftçi tarafından cep telefonu ile kayda alınmıştı.

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