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Aktüel

Aç kalan kuşları polis yemledi

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:02:36 -
Aç kalan kuşları polis yemledi

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi.


Korona Virüs ile mücadele nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında boş meydanda aç kalan kuşları polis ekipleri yemledi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda toplanan kuşları gören polis ekipleri fırından aldıkları ekmekle kuşların arasına girerek kuşları doyurdu. Bir kova bulup kuşların su ihtiyacını da karşılayan polis ekipleri ekmekleri küçük parçalara bölerek kuşların önüne bıraktı.

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