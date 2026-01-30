Aç kalan kurtlar şehre indi! Korku dolu anlar kamerada

Gercüş ilçe merkezine oldukça yakın bir noktada görülen iki kurt, mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde sessizce gezinen kurtlar, bir evin bahçesine kadar yaklaştı. O sırada bir vatandaş, cep telefonuyla camın arkasından bu anları kayıt altına aldı.