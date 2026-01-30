  • İSTANBUL
Aç kalan kurtlar şehre indi! Korku dolu anlar kamerada

Batman'ın Gercüş ilçesinde, dondurucu soğukların etkisiyle yiyecek bulmakta zorlandığı iki kurt, ilçe merkezine kadar indi. Yerleşim yerlerinin içine kadar giren kurtlar, bir vatandaş tarafından evinin camından anbean kaydedildi.

Gercüş ilçe merkezine oldukça yakın bir noktada görülen iki kurt, mahalle sakinlerinde kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde sessizce gezinen kurtlar, bir evin bahçesine kadar yaklaştı. O sırada bir vatandaş, cep telefonuyla camın arkasından bu anları kayıt altına aldı.

