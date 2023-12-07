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Yerel Aç kalan kurt köpeği parçaladı! O anlar anbean kamerada
Yerel

Aç kalan kurt köpeği parçaladı! O anlar anbean kamerada

Yeniakit Publisher
2023-12-07 21:52:00 - 2023-12-07 21:54:07

Kars’ta aç kalan kurdun bir köpeği sürükleyerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kars’ta kar yağmasıyla birlikte kurtlarda şehir merkezine inmeye başladı. Aç kalan kurt, Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyüne indi. Gece olduğu için köy içerisinde bir evin bahçesine giren aç kurt, evin bahçesinde bulunan köpeği, evden uzak bir noktaya çekti.

Daha sonra köpeğe saldıran kurt, köpeği sürükleyerek götürdü. O anlar anbean kaydedildi.

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