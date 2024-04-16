  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Herkes bunu merak ediyordu! Kabinede değişiklikle ilgili flaş gelişme

Ne diyeceği merak ediliyordu! Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Kabinesi açıklaması

Dev bankadan yeni tahmin! Altın fiyatları ne olacak?

Ahmet Hakan’dan gündemi sarsan “AK Parti” yazısı! 5 madde saydı, “Bu yanlışlardan hemen kurtulun” çağrısı yaptı

Necmettin Batırel yetkililerden önce bildirdi: Türkiye orada büyük bir doğalgaz rezervi buldu

Türkiye’ye gündemi sarsan “İran” uyarısı! Böyle saçmalık olur mu? Eğer Türkiye bunu yapmazsa…

Başkan Erdoğan tüm kamuoyuna duyuracaktı! Anlaşma sessiz sedasız iptal edilmiş

Erdoğan'la Şimşek arasında geçen bomba konuşma ortaya çıktı! İşte seçim dengelerini değiştiren o diyalog

İran füzeleri tiyatrosunun maliyeti belli oldu!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! Emeklilikten vazgeçmek mümkün
Yerel Aç kalan ayılar kapılarını parçaladıkları kayak tesisinde yiyecek aradı
Yerel

Aç kalan ayılar kapılarını parçaladıkları kayak tesisinde yiyecek aradı

Yeniakit Publisher
2024-04-16 15:42:00 - 2024-04-16 15:45:33

Artvin'de aç kalan ayılar, kapalı haldeki Atabarı Kayak Merkezi tesisinde kapı ve pencereleri parçalayarak girdikleri personel ve idari binalarda yiyecek aradı.

Artvin'de 2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne, JAK, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, personel ve idari 6 binaya ve özel sektöre ait bir işletmeye girdi.

Tesiste yiyecek ararken maddi hasar verdiler

Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek ararken, tesislere maddi hasar verdi.

Konuyla ilgili Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Atabarı Kayak Merkezimizin idari ve personel binalarında, yaban hayvanı saldırısı nedeniyle maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili, Jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince incelemelerde bulunularak gerekli tespitler yapılmış olup, can güvenliğini tehdit edecek her hangi bir unsura rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aç kalan tilki şehir merkezinde yiyecek aradı
Aç kalan tilki şehir merkezinde yiyecek aradı

Yerel

Aç kalan tilki şehir merkezinde yiyecek aradı

Şehir merkezinde bu kez aç kalan atlar yiyecek aradı
Şehir merkezinde bu kez aç kalan atlar yiyecek aradı

Yerel

Şehir merkezinde bu kez aç kalan atlar yiyecek aradı

Aç kalan kurtlar şehre inip köpekleri avladı!
Aç kalan kurtlar şehre inip köpekleri avladı!

Yerel

Aç kalan kurtlar şehre inip köpekleri avladı!

Aç kalan tilkiden unutulmaz pozlar
Aç kalan tilkiden unutulmaz pozlar

Yaşam

Aç kalan tilkiden unutulmaz pozlar

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23