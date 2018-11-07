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Aç adama çorba ısmarladı, hayatını şokunu yaşadı!

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde ‘Açım’ diyerek yanına gelen kişiye çorba ısmarlayan vatandaş kredi kartını çaldırdı, hesabından 900 lira çekildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 17:00
Aç adama çorba ısmarladı, hayatını şokunu yaşadı!

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde Şehit Muhammet Türk Sokak’ta gece 01.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, S.T. (29), A.Ç. (30) adlı vatandaşın yanına giderek aç olduğunu ve parası olmadığını söyledi. S.T.’nin durumuna acıyarak yardım etmek isteyen A.Ç., arabasına aldığı kişiyi çorba içmeye getirdi.

Çorba ısmarladı, kartı çalındı

Birlikte çorba içtikten sonra hesabı ödemek için kasaya gelen A.Ç., kasadaki görevliye kredi kartını uzatıp ardından kartın şifresini söyledi. A.Ç.’nin Çarşıbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği’nde verdiği ifadeye göre, şifreyi kasadaki görevliye yüksek sesle söylediği esnada, acıdığı için çorba ısmarladığı S.T. de şifreyi duydu. Tekrar arabaya bindiklerinde kredi kartını arabanın ön kısmına koyduğunu söyleyen A.Ç., daha sonra kartı bulamadı. Hesabını kontrol ettiğinde ise 900 Türk Lirası’nın hesaptan çekildiğini fark etti. Bunun üzerine polis merkezine giden A.Ç., arabasına alıp çorba içmeye getirdiği S.T.’den davacı ve şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 17:00
  1. Trabzon
  2. çorba
  3. trabzon
  4. kredi kartı

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