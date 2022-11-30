Abramoviç'ten dikkat çeken İstanbul adımı! Binlerce dolar ödedi
Rus oligark Roman Abramoviç'in İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı 50 bin dolara kiraladığı iddia edildi.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından yaptırımlarla karşı karşıya kalan dünyaca ünlü Rus oligark Roman Abramoviç Boğaz'da yalı kiraladığı ortaya çıktı. Rus milyarder yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeyecek.
Roman Abramoviç'in boğazda yalı aldığı iddialarının aksine kiralama yaptığı ortaya çıktı.
ekonomim'den Leyla İlhan'ın haberine göre; Abramoviç’in İstanbul Boğazı’nda bulunan Feyyaz Tokar Yalısı’nı kiraladığı belirtildi.
Kira bedeli 50 bin dolar
Abramoviç, yalıya aylık 50 bin dolar (Yaklaşık 1 milyon TL) ödeme yapacak.
Feyyaz Tokar Yalısı, boğazda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Yalı 2012 yılında ABD’de de borsa ve finans alanında yaptığı yatırımlarla bilinen Ahmet Okumuş tarafından 25 milyon dolara alınmıştı.