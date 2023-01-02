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Spor Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atacak! Flaş iddia...
Spor

Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atacak! Flaş iddia...

Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın alacağı haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in İstanbul'un 3 takımından birini satın alacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 16:58:00 -
Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atacak! Flaş iddia...

Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın alacağı haberi tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in İstanbul'un 3 takımından birini satın alacağı belirtildi.

Roman Abramovich şimdi de Süper Lig'e el atıyor. Chelsea'nin eski sahibi olan Rus milyarder, Süper Lig takımı satın alıyor. Roman Abramovich'in 3 İstanbul takımını aday olarak belirlediği uluslararası basında manşetleri süslüyor.

Roman Abramovich'in Türkiye'den takım satın almak istediği haberleri dünya basınında en çok konuşulan konular arasında girdi. Yaşamını İstanbul'da sürdürdüğü iddia edilen Roman Abramovich'in Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u aday olarak belirlediği öne sürüldü.

Roman Abramovic'in 3 İstanbul takımından birini satın alacağı haberi geniş yankı buldu. Beykoz'daki Feyyaz Tokar yalısını aylık 50 bin dolara kiralayan Roman Abromovich'in ultra lüks yatı 'Eclipse' de İstanbul'da bulunuyor. Savaştan sonra Chelsea'yi satmak zorunda kalan Rus oligarkın futbola ilgisi biliniyor.

Akşam'a göre; Roman Abramovich; Başakşehir, Kasımpaşa ve İstanbulspor'u satın almak için çalışmalara başladı. Prosedürün tamamlanması durumunda Abramovich'in Chelsea örneği Türkiye'de de yaşanabilir.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası mal varlığının yüzde 40'ını kaybetmesine rağmen Roman Abramovich'in 10,5 milyar dolar serveti olduğu belirtiliyor.

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