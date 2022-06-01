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Spor Abramovich bakın şimdi ne yaptı!
Spor

Abramovich bakın şimdi ne yaptı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Avrupa Birliği'nin martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:29:00 -
Abramovich bakın şimdi ne yaptı!

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Avrupa Birliği'nin martta uygulamaya koyduğu yaptırımlara karşı hukuki süreç başlattı.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Avrupa Birliği (AB) yaptırım listesine eklenen İngiliz futbol takımı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, AB Konseyi kararına karşı Lüksemburg'da bulunan AB Genel Mahkemesinde dava açtı.

AB, 15 Mart'ta Rus milyarder Abramovich'e yaptırım uygulamaya başlamış, mal varlıklarını dondurmuş ve seyahat yasağı getirmişti.

AB Konseyi'nin yaptırım kararında, Abramovich'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile uzun ve yakın bağları bulunan bir oligark olduğu, çok iyi ilişkiler sürdürdüğü belirtilmişti.

Rus liderle olan bağlantının Abramovich'in servetini korumasına yardımcı olduğu iddia edilen kararda, ana hissedarı olduğu Evraz şirketinin ülkedeki en büyük vergi mükelleflerinden olduğu ve Rus karar vericilerden fayda sağladığı ifade edilmişti.

Chelsea'yi satmak zorunda kalmıştı

Rusya, İsrail ve Portekiz vatandaşlığı bulunan Abramoviç, İngiliz hükümetinin yaptırım kararının ardından sahibi olduğu Chelsea takımını satmak zorunda kalmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin 2.5 milyar sterlin karşılığında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.

 


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