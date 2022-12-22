Abramoviç'e büyük şok! Her şeyini alacaklar

Kanada, Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait 26 milyon dolarlık aktife el koyacaklarını açıkladı. Rus gözlemciler Abramoviç'in ardından sıranın diğer Rus milyarderlere geleceği kanısında.



Rusya Bilimler Akademisi üyesi ekonomist Boris Şmelyov, Kanada'nın Abramoviç hamlesinin daha geniş bir sürecin ilk adımı olduğundan emin olduğunu söyledi.



Şmelyov Rus milyardere ait varlıklara el konulması konusunun uzun süredir gündemde olduğuna ve Batının bu konuda ilk kez adım atmaya yöneldiğine dikkat çekti.



Siyaset bilimci Aleksandr Hramçihin de Kanada'nın kararının "politik bir sinyal" olduğu görüşünde. Hramçihin uygulamanın Abramoviç'le sınırlı kalmayacağı konusnuda Şmelyov'la hemfikir. Hramçihin Batılı ülkelerde "oligarkların" Putin'in üzerinde muazzam bir etkisi olduğu yönünde "tamamen aptalca" bir kanı olduğunu, bunun ise gerçeği yansıtmadığını ilave ediyor.



Boris Şmelyov şu anda ne Rusya'nın, ne de Rus milyarderlerin gidişat üzerinde etkide bulunma imkanları olduğunu, en doğru tavrın konunun ileri bir tarihte yeniden gündeme geleceği umuduyla şimdilik durumu kabullenmekten geçtiğini belirtiyor.

Turkrus