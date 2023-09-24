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Spor Aboubakar bu sezon açılışı yaptı
Spor

Aboubakar bu sezon açılışı yaptı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 20:27:00 -
Aboubakar bu sezon açılışı yaptı

Beşiktaş'ın, Kayserispor’u sahasında 2-1 yendiği karşılaşmada Vincent Aboubakar, bu sezon Süper Lig’de ilk golünü attı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 2-1'le geçti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Alex-Oxlade Chamberlain kaydetti.

Aboubakar, bu golle 2023-2024 sezonunda ligde çıktığı beşinci maçında ilk kez rakip ağları sarsmış oldu.

Bu sezon Fatih Karagümrük, Pendikspor, Sivasspor ve Trabzonspor’a karşı oynayan Kamerunlu futbolcu, Sivasspor müsabakasında 1 asist yapmıştı.

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