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Spor Aboubakar attı, Falcao yarıda bıraktı
Spor

Aboubakar attı, Falcao yarıda bıraktı

Dünkü Erzurumspor maçında 2 gol atan Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, toplam gol sayısını 8'e yükselterek krallık yarışında zirveye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 12:08:00 -

Süper Lig'in 13. haftası, bu akşam oynanacak Konyaspor-Sivasspor ve Antalyaspor-Kayserispor maçları dışında tamamlandı.

8 golle zirvede

Alanyaspor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yenildiği haftada Erzurumspor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, attığı 2 golle yıldızlaştı.

Toplam gol sayısını 8'e çıkan tecrübeli forvet, gol krallığı yarışında da zirveye yerleşti.

Falcao sakatlığına rağmen 5 gol attı

Aboubakar'ın rakiplerinden Radamel Falcao, sakatlık nedeniyle 5 golde kalırken, uzun süredir sahalardan uzak kalan Samatta'nın ise 2 golü bulunuyor.

Krallık yarışında son durum:

Aboubakar - 8 gol

Adem Büyük - 6 gol

Davidson - 6 gol

Remy - 6 gol

Diagne - 6 gol

Kravets - 5 gol

Larin - 5 gol

Sabo - 5 gol

Guldbrandsen - 5 gol

Falcao - 5 gol

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