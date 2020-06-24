Abonelik sözleşmelerinde düzenleme
Geçen hafta TBMM’de kabul edilen kanun teklifi ile Elektronik Haberleşme Kanunu’nda düzenleme yapıldı.
Buna göre tüketiciler, elektronik haberleşme hizmetine abone olurken bu hizmeti sağlayan işletmeciyle sözleşme yapma hakkına sahip olacak. Sözleşme, yazılı olarak veya elektronik ortamda kurulacak. Elektronik ortamda kurulacak sözleşmelerde, başvuru sahibinin kimliğinin doğrulanmasına imkan verilmesi kurum tarafından sağlanacak. Abonelik sözleşmelerinin feshedilmesi sürecinde abonenin talebinin yazılı bildirilmesi koşulu da kaldırılacak. Abone, elektronik yöntemlerle de talebini iletebilecek.